Hund in NRW am Flughafen sichergestellt – kurze Zeit später stirbt er einen qualvollen Tod

Dieses Hunde-Schicksal aus NRW macht tief betroffen! Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet von dem tragischen Fall. Für den Vierbeiner sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück erleben tagtäglich die traurigsten Geschichten. Erst kürzlich wurde ein Hund an einem Flughafen in NRW sichergestellt. Nur kurze Zeit später war er tot. Was war geschehen?

Hund in NRW verstarb „jämmerlich“

Der kleine Pomeranian wurde am 6. August am Flughafen sichergestellt. „Man hatte ihn mit gefälschten Papieren in der Türkei gekauft und mitgebracht. Er war noch keine zwei Monate alt und hätte niemals ausreisen dürfen. Sein Zustand bei der Ankunft war erbärmlich, er war schwach und wollte nicht fressen. Als es ihm auch am nächsten Tag nicht besser ging, brachten wir ihn in eine Tierklinik. Auch dort versuchte man alles Menschenmögliche, aber am dritten Tag nach seiner Ankunft in Deutschland verstarb er dort jämmerlich“, berichtet das Tierheim in den sozialen Netzwerken von dem schlimmen Fall.

„Wir brachten den kleinen Körper in die Pathologie, von dort kam dann die Diagnose ‚Parvovirose‘ (der erste Schnelltest war noch negativ). Ihr glaubt gar nicht, wie hilflos und traurig uns so etwas macht. Wem geben wir nun die Schuld? Den Leuten, die den Hund gekauft haben? Dem Tierarzt, der wissentlich die Dokumente gefälscht hat? Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Das alles macht den Hund nicht mehr lebendig.“

Das ist Parvovirose

Die Parvovirose ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die insbesondere für ungeimpfte Hunde eine große und sogar tödliche Gefahr darstellt. Typische Symptome sind beispielsweise hochgradiges blutiges Erbrechen und blutiger Durchfall. Die Tiere sind oft schwer krank und zeigen Fieber, Fressunlust und Schwäche. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich solch ein schrecklicher Vorfall nicht noch einmal wiederholt…