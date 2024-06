Herbert Grönemeyer in Bochum: Kurz nach Konzerten ist alles klar – „Traum wird wahr“

Kaum zu glauben, aber das Album „4630 Bochum“ von Herbert Grönemeyer ist schon 40 Jahre alt. Zu diesem freudigen Anlass machte der Sänger auch eine Tour durch Deutschland, die in Bochum ihren vorläufigen Höhepunkt fand.

Und nach den Konzerten wird eine Sache ganz deutlich.

Herbert Grönemeyer: Neuigkeiten nach Bochum-Konzerten

Geboren wurde der Sänger zwar in Göttingen, zog mit seiner Familie aber in sehr jungen Jahren nach Bochum, wo er auch aufwuchs. Seiner Heimatstadt widmete er das Album „4630 Bochum“, wobei die Zahl für die damalige Postleitzahl stand. Ganz klar, dass er es mit dieser starken Verbindung zur Ruhrgebietsstadt hier auch richtig krachen lassen musste. Herbert Grönemeyer spielte ganze vier Konzerte in Bochum zum vorläufigen Abschluss seiner Tour (wir berichteten mehrfach, wie in diesem Artikel).

Und was jetzt nach den Konzerten ganz deutlich wird: Herbert Grönemeyer begeistert über die Generationen hinweg. Denn der Songwriter und Produzent Evan Klar, der ebenfalls zum Grönemeyer-Label „Grönland Records“ gehört, hat aus dem beliebten Hit „Alkohol“ einen mega-tanzbaren Remix gezaubert, der aktuell überall zu hören ist. Das berichtet Herbert stolz auf seinem Instagram-Account. Unter den Kommentaren bedankt sich Evan Klar bei dem 68 Jahre alten Sänger und schreibt wörtlich: „Das ist für mich und meine Familie ein Traum come true“. Für den gebürtigen Australier und Wahlberliner ist also ein echter Traum in Erfüllung gegangen.

Weitere Konzerte stehen an

Wer Herbert Grönemeyer bisher live verpasst hat, kann das noch auf seinen Sommer-Festivals und Konzerten ab Ende Juli 2024 nachholen.

Und womöglich ist auch hier wieder der neue „Alkohol“-Remix von Evan Klar zu hören. So oder so lohnt sich auf jeden Fall ein Konzertbesuch bei Herbert Grönemeyer.

