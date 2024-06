Herbert Grönemeyer in Bochum: Nach Konzert geht die Nachricht um – Fans von den Socken

Er ist wieder da! Herbert Grönemeyer hat am Mittwoch (12. Juni) beim ersten von vier Heimspielen in Bochum für emotionale Momente gesorgt. Die Fans lagen sich im ausverkauften Ruhrstadion zu den Hits seiner vor 40 Jahren erschienenen Platte „4630 Bochum“ in den Armen.

Herbert Grönemeyer reagiert dabei sogar spontan auf einen Zwischenruf und gab einen seiner absoluten Ruhrpott-Klassiker zum Besten, der eigentlich nicht auf der Platte auftaucht (mehr dazu hier >>>). Es sollte ein unvergesslicher Abend für alle Bochumer im Stadion werden. Und selbst, wer keine Tickets hat, kommt dieser Tage in Bochum auf seine Kosten.

Herbert Grönemeyer in Bochum: Fans steuern Hotspot an

Die Eintrittskarten für die Jubiläumskonzerte des legendären Grönemeyer-Albums in Bochum waren schnell vergriffen. Die Nachfrage war so hoch, dass der Sänger in der Ruhrpott-Stadt sogar Zusatzkonzerte anbot. Daher hatten seine Fans an vier Tagen die Gelegenheit, ihr Idol in seinem „Wohnzimmer“ zu sehen. Trotzdem blühte der Schwarzhandel – sehr zum Ärger der Fans (alle Details dazu hier >>>).

Ob elektrisiert von Mittwoch oder tragischerweise bei der Ticketvergabe leer ausgegangen – rund um die Konzerte in Bochum haben Grönemeyer-Fans die Möglichkeit, sich ein ganz besonderes Andenken zu sichern. Denn noch bis Samstag (15. Juni) gibt es in der Innenstadt einen speziellen Shop.

Pop-up-Store lockt Grönemeyer-Fans

Die Rede ist von einem Pop-up-Store am Dr.-Ruer-Platz 3. Hier können sich die Grönemeyer-Fans des Sängers zwischen 12 und 19 Uhr mit Fanartikeln ihres Idols eindecken, egal ob Fan-Schal mit dem Symbol der Bergleute (Schlägel und Eisen), Hoodies oder Poster.

Im Zentrum der Begierde dürfte dabei auch die Jubiläums-Box zum „4630 Bochum“-Album stehen. Darin: Zwei CD’s, eine Vinyl-Platte, 1 Blue-ray (Audio) und ein Buch mit 56 Seiten. Wer es bis Samstag nicht in den Shop schafft, kann sich die Box natürlich auch bei „Amazon“ sichern.