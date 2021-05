Bochum: Stadt zieht jetzt „Notbremse“! DIESE neuen Corona-Regeln gelten ab sofort

Bochum. Nach mehreren Ruhrgebietstädten zieht auch Bochum jetzt die Notbremse!

Covid-19 und die Mutationen halten NRW und Bochum noch im Würgegriff. Dauer-Lockdown seit November, Impf-Start und -Offensive, viel mehr Tests – die Inzidenzzahl steigt und steigt und steigt. Für die Politik ist letztere maßgeblich dafür, ob und wann wie was geöffnet oder geschlossen wird. Bochum stellt da keine Ausnahme dar.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz in Bochum aktuell bei rund 175. Und nach der Verabschiedung der Bundes-„Notbremse“ geht es in Bochum ratzfatz! Die Maßnahmen werden drastisch verschärft.

Bochum: Stadt zieht die „Notbremse“! DIESE neuen Corona-Regeln gelten ab sofort

Schon seit dem 22. April gilt das „Test, Click & Meet“ im Einzelhandel nicht mehr. Willst du in Bochum shoppen gehen, geht das nur noch via. Doch auch das ist jetzt Geschichte. Alle Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf gedacht sind, müssen schließen, da der Inzidenzwert in Bochum über 150 liegt. Sie dürfen erst wieder öffnen (via „Click & Collect“), wenn er an drei aufeinander folgenden Tagen darunter liegt.

Das Ausgehvierten Bermudadreieck in Bochum ist menschenleer. Kein Wunder – der Einzelhandel muss wieder dichtmachen. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte dürfen geöffnet bleiben, allerdings nur mit Maske (mindestens OP-Maske) und mit einer begrenzten Kundenanzahl je nach Größe des Ladens. Kindergärten bleiben vorerst zwar noch offen. Allerdings appelliert die Stadt an Kita-Kinder, sie nur noch in den Kindergarten zu schicken, wenn es unbedingt erforderlich sein sollte. Eine Notbetreuung (zehn Betreuungsstunden pro Woche) wird eingerichtet.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Schulen in Bochum müssen auf Distanzunterricht umstellen

Bei Schulen sieht die Lage anders aus. Ab einem Inzidenzwert von 165 (wie in Bochum) wird auf Distanzunterricht umgestellt. Liegt der Wert an drei aufeinander folgenden Tagen darunter, gibt es Wechselunterricht mit zweimaliger Testung pro Woche.

Auch im Bereich der privaten Kontakte gibt es Einschränkungen. Ein Haushalt darf maximal eine haushaltsfremde Person besuchen bzw. empfangen. Zudem wird es eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr geben. Von 22 bis 0 Uhr darf man nur noch alleine draußen spazieren gehen oder joggen.

Immerhin darf man im Freien Sport machen – mit maximal zwei Personen aus fremdem Haushalt oder eben mit eigenem Haushalt. Die Gastronomie bleibt komplett geschlossen, Abholung und Lieferdienst ist wie schon zuvor möglich. Friseure und medizinische Fußpfleger dürfen weiter arbeiten, allerdings nur mit FFP2-Maske und einem negativen Schnelltest.

Bochum: Einzelhandel macht dicht, verschärfte Maskenpflicht in der Innenstadt

Auch die Maskenpflicht ist nochmal verschärft worden. In der Innenstadt und in Einkaufsstraßen sowie öffentlichen Plätzen gilt sie ohnehin schon. Doch auch auf den Spielplätzen der Stadt muss man nun dringend eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen – mindestens eine medizinische Maske muss es dabei sein. Schals, Tücher und andere Bedeckungen sind nicht erlaubt.

Auf dem Parkplaz des Bochumer Ruhr Parks gilt Maskenpflicht. Viele Läden werden dort wegen der „Notbremse“ schließen müssen. Foto: IMAGO / snowfieldphotography

Bleibt zu hoffen, dass der Endlos-Lockdown endlich wirkt und Inzidenzzahl wieder sinkt... (mg)

