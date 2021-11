Bochum: Großbrand im Westen der Stadt! Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Der Ruhrpark in Bochum ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Wir haben im Video einige Daten und Fakten zusammengetragen, die du bisher aber sicher noch nicht gehört hast.

Bochum. Großbrand in Bochum!

In Bochum kam es am Montagabend zu einem schlimmen Großbrand. Foto: Justin Brosch

Über den Westen von Bochum ziehen aktuell dicke Rauchwolken. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Lagerhalle steht in Flammen

Laut unseren Informationen ist in einer Lagerhalle direkt an der A40 ein Feuer ausgebrochen! Die Flammen sollen „20 bis 30 Meter“ in den Nachthimmel schlagen.

Bochum: Feuer sorgt für Großeinsatz

In der Halle, welche sich mitten in einem Industriegebiet befindet, sollen unter anderem Baumaschinen gelagert sein. (cf)

Wir berichten weiter.