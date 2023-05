Bochum: Schrecklicher Unfall – Frau erliegt schweren Verletzungen

In der Innenstadt von Bochum ist es am späten Freitagnachmittag (5. Mai) zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fußgängerin aus dem benachbarten Gelsenkirchen wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Rund eine Woche später hat die Polizei Bochum traurige Nachrichten: Die 64-Jährige ist an den Folgen des Unfall gestorben.

Bochum: Fußgängerin nach Unfall gestorben

Nach Angaben der Polizei ist das Unfallopfer mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Sie ging zu Boden und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Bisher ist bekannt, dass eine 28-jährige Bochumerin gegen 17.50 Uhr auf ihrem Fahrrad die Bongardstraße Richtung Rathaus gefahren ist. In Höhe der Hausnummer 29 trat die 64-jährige Frau aus Gelsenkirchen wohl plötzlich auf die Straße, wodurch es zur Kollision kam.

+++ Essen: Bootsfahrer auf der Ruhr beobachtet Notfall – er alarmiert sofort die Feuerwehr +++

Die Radfahrerin blieb unverletzt

Die 64-Jährige wurde so schnell wie möglich per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hier wurde sie stationär aufgenommen. Dort kämpfte das medizinische Personal tagelang um das Leben des Unfallopfers – doch ohne Erfolg. Am 13. Mai erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Lies auch mal diese Artikel, sie könnten dich interessieren:

Bei der Kollision im Straßenverkehr blieb die junge Radfahrerin aus Bochum unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.