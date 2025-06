FC Schalke 04: Nach Relegations-Drama! Schlägt S04 in Saarbrücken zu?

Beim FC Schalke 04 muss personell nachgebessert werden. Diese Meinung dürften Fans und Vereinsführung nach der überaus enttäuschenden Zweitliga-Saison teilen. Abgesehen von den zuletzt miserablen Leistungen werden wohl auch einige Leistungsträger den Verein verlassen.

Doch einfach werden sich neue Vertragsverhandlungen für die Führungsetage des FC Schalke 04 im Sommer nicht gestalten. Die finanziellen Probleme des Vereins machen abhängig und sorgen für eine schwache Verhandlungsgrundlage. Man wird den Blick auf Talente aus den unteren Ligen lenken müssen. Dabei hat sich einer erst vor kurzem besonders hervorgetan.

FC Schalke 04: Mittelfeld-Allrounder aus Saarbrücken?

Die verlorene Relegation und der damit verpasste Aufstieg in die zweite Bundesliga dürften Tim Civeja und dem 1. FC Saarbrücken noch schwer in den Knochen liegen – die ganze Saisonleistung in einer Verlängerung ausradiert. Ambitionen der Spieler auf die zweite Liga bleiben unerfüllt. Die Chance für den S04?

Denn auf Schalke ist die Position im zentralen Mittelfeld eine von vielen Baustellen. Paul Seguin wird den Verein wohl noch im Sommer verlassen. Ron Schallenberg muss immer wieder in der Innenverteidigung aushelfen, was nach dem Abgang von Marcin Kaminski nicht seltener vorkommen dürfte. Und die Leistungen des jungen Max Grügers schwankten zuletzt sehr stark.

Hier könnte der 23-jährige Civeja die passende Ergänzung bieten. Besonders offensive Akzente lässt das Schalker Mittelfeldzentrum gänzlich vermissen. In der dritten Liga kommt der Albanier saisonübergreifend in 75 Einsätzen auf 17 Torbeteiligungen. Brachte zuletzt im Relegations-Rückspiel gegen Eintracht Braunschweig (2:2 n.V.) nach seiner Einwechslung (64. Minute) neuen Schwung in die Saarbrücker Offensive.

Civeja will in die zweite Liga

Civejas Ambition ist in jedem Fall die zweite Liga, wie er im Winter in einem Interview mit dem „Donaukurier“ zugab: „Wir wollen in die 2. Liga, egal auf welchem Weg. Ich finde es gut, das offen zu sagen, weil wir dadurch individuell und als Team gefordert sind.“ Als Team ist dieser Traum in Saarbrücken nun erstmal zerplatzt.

Individuell würde er sich dieses Ziel mit einem Wechsel in den Ruhrpott ermöglichen. Und mit Blick auf seine Leistungen könnte er dem personell stark angeschlagenen FC Schalke 04 sicher weiterhelfen. Es wird sich zeigen, ob Ben Manga und Frank Baumann den Saarbrücker nach der starken Relegationsleistung auf dem Schirm haben.