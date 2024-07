Bochum Total: Veranstalter mit heftigem Seitenhieb gegen Rewe – „Tun nichts“

Vier Tage lang zieht es Musik-Fans aus der ganzen Region zu „Bochum Total“. Allein zum Auftakt am 4. Juli strömten laut Polizei Bochum rund 120.000 Besucher ins Bermuda-Dreieck. Auch wenn das Wetter längst nicht so sommerlich ist wie in vergangenen Jahren, gönnen sich die Feiernden Getränke in Massen. Oder um es konkret zu machen: Es wird eine ganze Menge Bier getrunken.

+++ Bochum Total: Geheimnis gelüftet! Jetzt ist es offiziell – „Waaaas?“ +++

In diesem Zusammenhang sorgten die Veranstalter – die Bochum Total 2010 UG – am Freitag (5. Juli) mit einem wortgewaltigen Post auf Instagram und Facebook für Aufsehen. Der enthält nämlich einen kräftigen Seitenhieb gegen Rewe – und indirekt auch gegen alle Besucher von „Bochum Total“, die sich dort oder an umliegenden Kiosken mit Verpflegung eindecken.

Bochum Total: Appell an die Besucher – „Billige Dosen von REWE“

Eines muss man vorweg wissen: „Bochum Total“ ist ein Kostenlos-Festival. Zwar müssen die Besucher keinen Eintritt zahlen, aber sieben Bühnen, mehr als 100 Acts – das verschlingt alles viel Geld. Auch der Veranstalter gibt auf Social Media den Fans zu bedenken: „Schön, dass Ihr bei Bochum Total dabei seid und das wie immer völlig kostenlos! Aber bedenkt auch, wie so ein Festival finanziert werden muss – und das geht nur, wenn Du/Ihr mithelft.“

+++ Bochum Total: Flop mit Ansage – warum mit diesen Bands niemand tauschen will +++

Mithelfen? Damit ist jetzt nicht gemeint, dass die Besucher beim Aufbau der Bühnen mit anpacken sollen. Nein, es geht ums Bier. Und darum, wo es gekauft wird. In diesem Zusammenhang macht der Veranstalter eine klare Ansage: „Kauft Euch ab und an ein Bier bei unseren Bierständen!“ Doch nicht nur das. Es gibt auch noch den erwähnten Seitenhieb gegen Rewe & Co.: „Verzichtet auf die billigen Dosen von REWE oder vom Kiosk.“

„Nehmen nur mit und tun nichts für Dein Festival“

Tatsächlich gibt es einen Rewe-Markt mitten im Bermuda-Dreieck. Einmal im Jahr herrscht dort während „Bochum Total“ der absolute Ausnahmezustand. Und der ist für den Supermarkt ziemlich lukrativ. 30 zusätzliche Kühlschränke schaffte der Supermarkt 2023 extra für die Zeit des Festivals an – prall gefüllt mit Dosenbier (>>> wir berichteten).

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das finden die Festival-Macher nicht so prickelnd. Über Rewe und die Kioske schreiben sie: „Die nehmen nur mit und tun nichts für Dein Festival.“ Die Besucher sollen daher nicht nur die Bands auf den Bühnen mit Applaus supporten, sondern auch das Festival im Ganzen mit frisch gezapftem Bier von den dortigen Ständen.

Mehr Themen:

Apropos Bier und sonstiger Alkohol: Am Info-Stand von „Bochum Total“ gibt es wieder kostenlose Armbänder zum Test auf K.O.-Tropfen. Einfach damit das jeweilige Getränk prüfen – und ohne Sorgen das Festival genießen!