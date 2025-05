Rewe-Kunden von Bonus-App kalt erwischt – dreiste Änderung kam ganz heimlich

Seitdem sich die Wege von Rewe und Payback zum Jahreswechsel getrennt haben, setzt die Supermarkt-Kette auf ein eigenes Loyalty-Programm: die Rewe-Bonus-App. Bei jedem Einkauf Punkte sammeln, von Rabatten und Coupons profitieren – das geht jetzt bei Rewe (und beim zum selben Konzern gehörenden Discounter Penny) nur noch mit der hauseigenen Smartphone-Anwendung.

Einige Kunden trauern noch immer ihren Payback-Punkten hinterher, andere Rewe-Kunden haben sich nach den ersten Monaten mittlerweile mit der Rewe-Bonus-App angefreundet. Doch selbst die fleißigsten Nutzer dürften nun große Augen machen – denn plötzlich gelten beim Bonus-System von Rewe neue Regelungen!

Rewe-Kunde trifft bei Bonus-App der Schlag

Auf „Reddit“ erzählt ein betroffener Rewe-Kunde von seinem Schock. Er profitierte bisher vom „Rewe Booster“. Das Prinzip: Wer in einem Monat eine bestimmte Summe Geld an der Rewe-Kasse bezahlt, bekommt einen entsprechenden Rabatt auf seine Einkaufssumme im nächsten Monat. Im Beispiel-Fall des Rewe-Kunden ging es um 400 Euro, die er in einem Monat im Supermarkt ausgab – und die ihm im nächsten Monat 10 Prozent Rabatt auf seine Gesamtausgaben einbrachten.

Doch Ende April 2025 war plötzlich alles anders. Als er seine Rewe-Bonus-App checkte, fand er auf einmal ganz neue Angaben vor. 300 Euro hatte er in diesem Monat bereits bei Rewe ausgegeben, die 400 Euro und die 10 Prozent Rabatt lagen in greifbarer Nähe – doch plötzlich gab die Rewe-Bonus-App an, für die nächste Rabatt-Stufe würden ihm noch 200 Euro fehlen statt nur 100 Euro. Stand jetzt bekäme er nur 5 Prozent Rabatt.

Ein Fehler? Offenbar nicht!

Neue Preisgrenzen beim Booster

Wie das gut informierte Portal „Supermarktblog“ berichtet, haben Rewe und Penny im April ihre Beitragsschwellen für ihre „Booster“-Rabattmodelle spürbar angehoben – und das angeblich, ohne die Kunden und App-Nutzer darüber zu informieren.

Nun gelten die folgenden „Booster“-Regeln bei Rewe und Penny:

Rabatt Einkaufswert Rewe ALT Einkaufswert Rewe NEU Einkaufswert Penny ALT Einkaufswert Penny NEU 3 Prozent 50 Euro 100 Euro 30 Euro 50 Euro 5 Prozent 150 Euro 250 Euro 100 Euro 150 Euro 10 Prozent 400 Euro 500 Euro 300 Euro 350 Euro

Auf Nachfrage von „Supermarktblog“ gab es von Rewe keine eindeutige Erklärung für diesen Schritt. Man wies lediglich darauf an, dass man von Beginn an klargemacht habe, dass die Rewe-Bonus-App „kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert“ werde, sprach dabei von „Veränderungen bei den Vorteilsmechaniken im Sinne einer zunehmenden Individualisierung“.

Immerhin teilte das Unternehmen – spezifisch auf Penny angesprochen – mit, dass es für die Preisschwellen bei dem dortigen Rabatt-Booster „derzeit“ keine Pläne für eine erneute Anpassung gebe.