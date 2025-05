Bochum Total verkündet erste Acts – einer sorgt für Riesen-Jubel! „Ich flippe aus!“

Bald ist es so weit! Anfang Juli geht mal wieder „Bochum Total“ an den Start. Wie jedes Jahr werden hunderttausende Musik-Fans in die Bochumer Innenstadt pilgern, um den Stars von Morgen zuzujubeln.

Rund eineinhalb Monate vor Beginn von „Bochum Total“ haben die Veranstalter sich nun zu Wort gemeldet. Auf diese Nachricht haben Musik-Fans schon lange gewartet.

Bochum Total verkündet erste Acts

So haben die Veranstalter des größten Umsonst-und-Draußen-Festivals der Region am Freitag (15. Mai) die ersten Acts der 38. Auflage von „Bochum Total“ verkündet. Besonders ein Name ließ dabei die Herzen der Fans höher schlagen: „Die Lärmer! Ich flippe aus!“, frohlockte einer bei Facebook.

++ „Die Toten Hosen“ geben Zusatzshow auch in NRW – doch Fans äußern irren Verdacht ++

Die bisherigen Band-Bestätigungen im Überblick:

Alex Mofa Gang

Avralize

Bac

Boppin B

Die Lärmer

Emma Rose

Jonny Mahoro

Marc Atlas

Molo LM

Rowu

Skuth

Tilly Pantha

Kombiticket

Die Band Kombiticket geht dabei als Gewinner des Sparkassen-Clubraums an den Start.

++ Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet nächsten Hammer – „Freuen uns tierisch“ ++

Bochum-Total-Band feiert: „Das wird Wahnsinn“

Manche Bands machen ihre Fans in der Instagram-Kommentarspalte von „Bochum Total“ jetzt schon heiß auf ihren Auftritt. „Wir freuen uns auf euch!!!!!“, jubelt etwa die Alex Mofa Gang genauso wie Jonny Mahoro. „Das wird Wahnsinn“, ist sich Molo FM sicher. „Und das ist natürlich erst der Anfang“, verspricht der Veranstalter. Demnach erwartet die Fans noch viele weitere musikalische Leckerbissen. „Um wen es sich dabei handelt, erfahrt Ihr demnächst!“, heißt es geheimnisvoll über die Sozialen Medien.

Mehr Themen:

Auch ließ der Veranstalter offen, wann und auf welchen Bühnen die jeweiligen Bands bei „Bochum Total“ spielen. Bis zum endgültigen Line-up müssen sich die Fans also noch gedulden. Die Vorfreude auf das Festival in und am Randes des Bochumer Bermuda-Dreiecks vom 3. bis 6. Juli 2025, sie steigt nach den ersten Bandverkündungen allerdings ins Unermessliche.