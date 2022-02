Bochum: Tierheim äußert Bedenken – „Wird den Leuten zu einfach gemacht“

Bochum. Wegen der Corona-Pandemie vergibt das Tierheim Bochum Termine nur nach Vereinbarung. Andere Tierheime setzen derzeit auf die Möglichkeit, Vierbeiner und Federvieh jederzeit anonym über eine Tierklappe abzugeben.

Im Tierheim Peine zum Beispiel haben Unbekannte an einem einzigen Tag 17 (!) Rassekatzen abgegeben. Die Folge: Die Tierschützer konnten in den folgenden Tagen keine weiteren Schützlinge aufnehmen, alle Plätze waren belegt. Kommt eine Tierklappe auch für das Tierheim in Bochum in Frage?

Bochum: Anonyme Tierklappe im Tierheim?

Viele Menschen hatten die Tierklappe im niedersächsischen Peine genutzt. Zwischen August und Dezember 2021 fanden insgesamt 27 Katzen, 25 Hund und 33 Kleintiere Zuflucht bei den Tierschützern.

„Wir sehen die Klappe sehr positiv“, resümiert der Tierschutzverein gegenüber unserem Partnerportal News38. Sie wurde gut angenommen. Mitte Dezember folgte die erste Schließung wegen Überfüllung, Mitte Januar bereits die zweite. „In den letzten Tagen sind insgesamt 22 Katzen in der Klappe gewesen, alleine 19 Rassekatzen in einer Nacht, teilweise in einem sehr schlechten Gesundheitszustand“, hieß es im Januar. Außerdem seien „sehr viele Kleintiere“ abgegeben worden.

Bochum: Der große Ansturm nach dem Weihnachtsfest blieb zum Glück aus. (Symboldbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Zahlreiche Tiere, denen es bei ihren ehemaligen Besitzern womöglich nicht gut ging, haben so die Chance auf eine bessere Zukunft. Weitere Details liest du bei News38 >>>

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Wäre eine Tierklappe auch eine Option für die Tierschützer in Bochum? Derzeit sei das nicht geplant. Denn trotz der Möglichkeiten birge sie auch Probleme. „Es wird den Leuten zu einfach gemacht“, erklärt Melissa Schneider vom Tierheim Bochum.

Denn genau in dem Vorteil der Tierklappe – also ihrer Anonymität – liegt zugleich ihr Schwachpunkt: Wer sich das mit dem Haustier vor der Anschaffung nicht wohl überlegt habe, kann es durch diese Möglichkeit wieder loswerden, ohne sich der damit verbundenen Verantwortung stellen zu müssen.

Tierheim Bochum: Dieses Problem könnte eine Tierklappe mit sich bringen

Im schlimmsten Fall könnten auch die anderen Vierbeiner darunter leiden. „Wird ein Tier anonym abgegeben, haben wir keinerlei Informationen zu ihm – wie sie sich gegenüber anderen Tieren oder Menschen verhalten oder zu ihrem Gesundheitszustand.“

Ein Problem, das auch besteht, wenn Unbekannte ihre Tiere in Tierheimnähe aussetzen. Zum Glück kommt dieser traurige Extremfall nicht allzu häufig in Bochum vor. Auch nicht nach dem Weihnachtsfest.

„Davon sind wir verschont geblieben“, sagt Schneider. Die vielen Kampagnen, die etliche Tierheime in Deutschland in den letzten Jahren als Warnung vor dem Tier als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum veröffentlicht haben, zeigen inzwischen Wirkung. (vh)