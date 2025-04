Bochum: Oster-Aktion wird zum Desaster – „Schamlos“

Vor allem für Kinder ist die Osterzeit ein wahres Highlight. Kleine Geschenke, die vom Osterhasen gebracht werden und die Suche nach Eiern und Überraschungen im heimischen Garten oder in der Wohnung lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte sich deshalb in Bochum eine ganz besondere Aktion anlässlich der Osterzeit einfallen lassen. Im Stadtgarten Wattenscheid hatten sie Tausende Eier und Hunderte Schokohasen versteckt. Doch schon vorm Start machen dreiste Erwachsene der Aktion in Bochum einen Strich durch die Rechnung, wie die „WAZ“ berichtete.

Bochum: Dreiste Eltern sprengen Oster-Aktion

In diesem Jahr hatten die DRK-Kräfte in mühsamer Arbeit über 7000 Eier und 150 Schokohasen im Bochumer Park versteckt. Sogar an die ganz kleinen Kinder wurde dabei gedacht und ein separater Bereich nur für sie mit Flatterband abgesperrt, damit sie in aller Ruhe suchen konnten.

Doch noch bevor Klein und Groß überhaupt mit der Oster-Überraschungssuche am Ostersamstag (19. April) starten konnten, hatten sich bereits „schamlose Erwachsene“ ihren Weg durch die Bochumer Grünanlage gebahnt, wie die DRK gegenüber der „WAZ“ berichtete. Schon vor dem offiziellen Start um 11 Uhr hatten sie bereits mit ihren Kindern die Osterverstecke geplündert.

Eier-Suche nimmt schnelles Ende

So war es wohl kaum verwunderlich, dass nach gerade mal 40 Minuten nach dem offiziellen Startschuss bereits alle Osterverstecke im Stadtgarten Wattenscheid in Bochum entdeckt und leer gefegt worden waren.

„Das ist leider wirklich enttäuschend. Wir können gar nicht genug Helfer vorhalten, um alle Wiesen überwachen zu können“, zog Rainer Frisch vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) nach der Aktion sein Fazit. Welche Konsequenzen er aus dem „schamlosen“ Verhalten zieht und ob es in Bochum-Wattenscheid auch 2026 eine erneute Auflage der Oster-Veranstaltung geben wird, das kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen >>>.