Bochum: Husemann Karree öffnet seine Türen – Anwohner werden deutlich! „Kann man drauf verzichten“

Am vergangenen Donnerstag (19. Oktober) war der große Startschuss für das neue Einkaufscenter der Stadt Bochum. Die Läden Kult, Woolworth und Rewe machten den Anfang, weitere Geschäfte sollen noch folgen. Die große Eröffnung stößt jedoch auch auf kräftigen Gegenwind, wie sich besonders in den sozialen Netzwerken jetzt zeigt.

Bochum: Aktion lockt Kunden an

Bummler haben lange auf diese neue Shoppingmöglichkeit gewartet, jetzt ist sie endlich da. Am Donnerstag, den 19. Oktober, öffnete Rewe um 7 Uhr seine Türen und setzte damit den Startschuss. Woolworth und Kult zogen einige Stunden später nach.

Das neue Shopping-Center liegt mitten in der Bochumer Innenstadt zwischen dem Husemannplatz und der Fußgängerzone und lockte daher bereits in den ersten Tagen nach der Eröffnung etliche Kunden an. Was einigen vielleicht noch als „Victoria-Karree“ ein Begriff ist, heißt inzwischen Husemann-Karree und soll neben den Geschäften auch Restaurants, ein Hotel sowie ein Fitnessstudio im kommenden Jahr beherbergen (wir berichteten).

Die Eröffnung des Husemann-Karrees bleibt auch in den sozialen Netzwerken nicht unkommentiert. Einige Bochumer waren am Eröffnungstag vor Ort und haben den Ansturm der Besucher auf die neuen Shoppingmöglichkeit fotografisch festgehalten und gleich eine Diskussion in den Kommentaren ausgelöst. „Wie erwartet, kann man drauf verzichten. War zufällig da und hab mal geschaut“, macht einer seinem Ärger im Netz Luft. Eine andere nimmt das neue Projekt in Schutz und schreibt: „Es entsteht etwas Neues und ihr meckert und motzt trotzdem.“

Skeptische Kunden sollten am Eröffnungstag mit einigen Aktionen gelockt werden. So konnten Woolworth-Kunden nach ihrem Einkauf für nur zwei Euro eine Bratwurst an einem Imbisstand ergattern. „Vor der Würstchenbude hat es sich wohl am meisten gestaut“, bestätigt dies eine Besucherin im Netz.