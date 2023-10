Bochum: Größter Schandfleck der City verschwindet – darauf kannst du dich freuen

Anwohner, aufgepasst: Bochum baut seine Innenstadt um! Ein Schandfleck soll dabei aus der City verbannt werden.

Die Nachricht wird mit Sicherheit zahlreiche Bochumer freuen: Mit der Hilfe eines Unternehmens aus Dortmund könnte der größte Schandfleck der City schon bald Geschichte sein. Die Freundlieb Bauunternehmung GmbH & Co. KG will bis Mitte 2025 das Geschäftshaus an der Kortumstraße 48 aufhübschen. Das Haus ist auch besser bekannt als „Heiland-Immobilie“.

5.000 Quadratmeter und acht Geschosse

„Wir sehen großes Potenzial bei der Revitalisierung dieser Fläche. In Bochum ein derartig spannendes Gebäude wieder zum Leben zu erwecken, ist großartig“, wird Geschäftsführerin Maria Freundlieb von der „WAZ“ zitiert.

Die Heiland-Immobilie wurde 1979 gebaut. Das Eckgebäude hat acht Geschosse und ist etwa 5.000 Quadratmeter groß. Einst gehörte es dem Möbelunternehmen Heiland. Doch in den vergangenen Jahren verkam es zunehmend. 2019 zog der letzte Mieter aus. Seitdem wechselte mindestens zweimal der Besitzer.

Bochumer dürfen sich auf neuen Wohnraum freuen

Offenbar will Freundlieb an die Pläne des zwischenzeitlichen Eigentümers Solidare Real Estate anknüpfen. Vorwiegend neue Apartments sollen entstehen. Laut der Bochumer Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) sind alle Etagen, außer das Erdgeschoss, an Limehome vermietet. Das Unternehmen hat mehr als 235 Standorte für Design Apartments in Europa. Bochumer dürfen sich also auf neuen Wohnraum freuen.

„Bochum ist als eine der großen Universitätsstädte Deutschlands und als Teil des Ruhrgebiets eine vielseitige Stadt. Der Standort an der Kortumstraße stärkt unsere Präsenz in der Metropolregion weiter, das freut uns sehr. Wenn alles planmäßig verläuft, ziehen wir im Frühjahr/Sommer 2025 ein“, so Josef Vollmayr, Co-Gründer und Co-Vorstand von Limehome. Im Erdgeschoss sollen Einzelhändler einziehen. Die Flächen sind noch nicht vermietet.

