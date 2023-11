Bochum: „Letzte Generation“ legt Verkehr in der City lahm – und das ist nur der Anfang!

Die „Letzte Generation“ hat am Freitagabend (10. November) mit einer Protestaktion den Verkehr auf dem Nordring in Bochum lahmgelegt. Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN einen Klima-Kleber-Einsatz am Nordring, Ecke Kortumstraße.

Vier Aktivisten blockierten dort die Straße, mindestens einer klebte sich mit Sekundenkleber am Asphalt fest. Es kam nach Angaben der Polizei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzkräfte konnten die Aktivisten in der Zwischenzeit von der Straße entfernen. Sie rufen allerdings schon zur nächsten Großaktion auf!

Bochum: „Letzte Generation“ ruft zu Massenblockade auf

Mit der Aktion wollte die „Letzte Generation“ nach eigenen Angaben an neun Menschen um den Träger des alternativen Nobelpreises Ken Saro Wiwer erinnern. Die Gruppe wurde vor Jahrzehnten in einem Show-Prozess in Nigeria hingerichtet, „nur weil sie friedlich gegen fossile Zerstörung protestiert haben“, erklären die Aktivisten. „Heute vor genau 28 Jahren sind neun Ogoni-Aktivisten auf Betreiben von Shell hingerichtet worden, die sich friedlich versammelt hatten, um gegen die Umweltzerstörung durch Shell in Nigeria zu protestieren. Dieser Menschen gedenken wir mit unserem Protest“, sagt die Wuppertaler Aktivistin Tina Rieck (34).

Unterstützt wurden die Klimakleber in Bochum von Mitgliedern von „Extinction Rebellion“. Im Zuge des Protests fordert die „Letzte Generation“ zu einer Massenblockade der Straße des 17. Juni in Berlin auf. Der Protest solle am 25. November um 12 Uhr stattfinden.