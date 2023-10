Bochum: Großeinsatz an Schule! Jetzt ist klar, was den Amokalarm auslöste

Ausnahmezustand an der Gesamtschule Bochum-Mitte am Montagvormittag (16. Oktober). Wie die Polizei mitteilte, ist sie wegen einer Gefahrenlage mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt.

Zunächst war unklar, was der Hintergrund des Einsatzes ist. „Wir klären die Situation. Bitte meiden sie den Bereich großräumig“, teilte die Polizei Bochum gegen 10.40 Uhr bei „X“ (ehemals Twitter mit). Nach Informationen von DER WESTEN soll rund eine Stunde zuvor ein Amokalarm ausgelöst worden sein. Den Amokverdacht hat die Polizei mittlerweile bestätigt. Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass das Schulgebäude komplett evakuiert wurde. Jetzt ist klar, was hinter dem Alarm steckte.

Bochum: SEK evakuiert Schule

Es ist der erste Schultag nach den Herbstferien in NRW. Und der entwickelte sich gleich zu einem Alptraum für Schüler und Lehrkräfte an der Gesamtschule Bochum-Mitte. Denn plötzlich wimmelte es auf dem Schulgelände von schwerbewaffneten Spezialkräften der Polizei. Die Beamten rückten mit schwerem Gerät an, darunter ein gepanzertes Fahrzeug der Spezialkräfte. Zuvor hatte es einen lauten Knall auf dem Schulgelände gegeben!

Die Polizei rückte mit schwerem Gerät an. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Das SEK räumte das gesamte Gebäude und brachte alle Schüler in Sicherheit. Die Polizei Dortmund unterstützte dabei die Kollegen aus Bochum und hat die Lage übernommen: „Es gibt keine Verletzten“, beruhigte eine Sprecherin der Dortmunder Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN. Außerdem gebe es bislang keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdung. „Nach derzeitigen Ermittlungsstand besteht keine akute Gefahr“, erklärte die Polizei Dortmund kurz nach 11 Uhr. Neben der Gesamtschule soll auch die benachbarte Grundschule geräumt worden sein. „Die Polizeikräfte vor Ort kümmern sich um die Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren Betroffenen.“

SEK-Einsatz in Bochum am Montagvormittag. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Entwarnung! DAS war der Auslöser

Das Gebäude wurde am Vormittag von den Einsatzkräften weiter untersucht. Danach war klar: Es besteht keine akute Gefahr. Hinter dem lauten Knall steckte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein „Böllerwurf“.

Wer den Böller gezündet hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der Unterricht werde nach Informationen der „WAZ“ am Montag nicht wieder aufgenommen.