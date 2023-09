Zoo Dortmund verkündet Mega-Nachricht über ehemaligen Besucher-Liebling – diese Bilder gehen an Herz

Der Zoo Dortmund hat schon einige Besucher-Lieblinge hervorgebracht. Umso schmerzhafter waren die Abschiede. Danach bekommen die Besucher oft nie wieder etwas von den Tieren zu sehen, es sei denn, sie fahren mehrere Tausende von Kilometern.

Denn oftmals landen die Tiere im Rahmen von Partnerschaften in einem anderen weitentfernten Zoo. So war es auch bei Orang-Utan Eirina. Sie lebt inzwischen seit sieben Jahren im Denver Zoo in den USA – nun gibt es freudige Neuigkeiten.

Zoo Dortmund: Ehemaliger Liebling ist Mutter geworden

Am 30. Dezember 2007 hat Eirina im Zoo Dortmund das Licht der Welt erblickt, und nun hat die Orang-Utan-Dame selber Nachwuchs bekommen. Das verkündete der Denver Zoo am 30. August, vier Tage später ist die freudige Nachricht auch in Dortmund angekommen. Als die Mitarbeiter des Zoo Dortmunds Eirina im Sommer 2016 schweren Herzens in die USA schickten, war genau das die große Hoffnung.

Deshalb ist die Freude über das neue Affen-Baby auch groß. Wie der Zoo Denver mitteilt, ist der Sprössling am 27. August zur Welt gekommen und Mama und Kind soll es gut gehen. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Baby um ein Mädchen handelt. Einen Namen hat das Affen-Baby noch nicht. Wer der Vater ist, müsse ebenfalls noch ein DNA-Test ergeben. Infrage kommen der 30-jährige Berani und der 15-jährige Jaya.

Besucher des Denver Zoos haben bereits jetzt die Möglichkeit, einen Blick auf das neue Mutter-Kind-Duo zu werfen. Bilder auf Facebook zeigen, wie liebevoll Mama Eirina mit ihrem Nachwuchs umgeht – als wolle sie ihr Kind nie wieder aus den Armen geben. Die Aufnahmen sind einfach zum Verlieben.