Bochum: Gefahr auf dem Schulweg – Familienvater in Sorge

Dass die Kinder sicher in der Schule ankommen, ist wohl einer der größten Sorgen von Eltern. Auch Lieven H. aus Bochum ergeht es so. Der Familienvater ist in großer Sorge.

Es gilt Tempo 50 und es gibt keine Ampeln: Wie die „WAZ“ berichtet, müssen Schulkinder aus Bochum deswegen einen Umweg gehen. Es geht um den Bereich an der Westfälischen Straße. Die Stecke verbindet die Höntroper Straße und den Wattenscheider Hellweg. Sie führt durch ein Wohngebiet in Höntrop. Für Schulkinder ist der Weg viel zu gefährlich, findet Lieven H.

Bochumer ist wegen Schulweg in großer Sorge um seine Kinder

Der 39-Jährige lebt seit 2011 in dem Viertel. Dabei sei ihm früher die gefährliche Situation „gar nicht so aufgefallen“. Inzwischen sind seine zwei Töchter sechs und acht Jahre alt. „Die Große geht schon zur Schule, unsere Jüngere kommt jetzt in die Kirchschule in Höntrop.“

Und der Schulweg seiner Kinder führt genau an der Kreuzung vorbei. „Eigentlich wäre für unsere Kinder der kürzeste Weg, wenn sie von der Emilstraße kommend über die Westfälische Straße drüber gehen würden.“ Doch das sei zu gefährlich, so das Urteil des Familienvaters. Manchmal hätten die Autos hier sogar ein Tempo von bis zu 70 km/h drauf!

Bochumer hat eine Idee

„Deswegen gehen die Schulkinder immer einen Umweg.“ Läuft man die Westfälische Straße runter zum Wattenscheider Hellweg, gibt es dort eine Ampel. „Unsere Kinder marschieren im Rudel dahinten hin. Aber es wäre für alle wesentlich entspannter, wenn es einen direkten Weg geben würde“, merkt Lieven H. an.

Seine Idee: „Optimal wäre es, wenn auf der Westfälischen Straße Tempo 30 gilt. Und wenn es sichere Fußgänger-Überwege geben würde.“ Was die Stadt Bochum zu der Idee sagt und was die Stadt bereits für mehr Sicherheit für die Kinder dort unternimmt, liest du im Artikel bei der „WAZ“.