Bochum: Verschärfte Regeln in der Stadt – SIE schauen jetzt in die Röhre

Grillen in Parks ist im Sommer in Bochum sehr beliebt. Doch neue Sicherheitsregeln könnten die Freude am Brutzeln beeinträchtigen. Ab sofort entscheiden Wetterdaten, ob gegrillt werden darf oder nicht. Nur ein bestimmter Wert gibt grünes Licht.

Die neue Regelung basiert auf einem speziellen Risikoindex. Was das genau bedeutet und wie sich die Bochumer darauf einstellen müssen, erfährst du hier. Besonders an heißen, trockenen Tagen könnte die Einschränkung häufiger greifen – und das sorgt bereits für Diskussionen, wie die „WAZ“ berichtet.

Bochum: Grillen nur noch bei niedrigem Risiko

Ab dem 5. Juni gelten in Bochum verschärfte Grillregeln in öffentlichen Parks. Sobald der Graslandfeuerindex einen Wert von drei bis fünf erreicht, greift ein absolutes Grillverbot. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berechnet diesen Index anhand von Modellwerten, die trockenes, abgestorbenes Gras als Grundlage nehmen.

Doch der tatsächliche Zustand der Grasflächen variiert. Daher kann die Gefahr in einzelnen Parks auch unterschiedlich hoch sein. Bereits jetzt zeigt sich, wie relevant die neuen Regelungen werden könnten. Anfang der Woche stieg der Index in Bochum auf drei, womit Grillen nicht erlaubt gewesen wäre. „Wir hatten ein trockenes Frühjahr, deswegen klettert der Wert gerade schnell nach oben“, sagt Böttcher. Genaue Prognosen, wie oft dies geschieht, gibt es jedoch nicht.

Wie Bochum die Regeln umsetzen will

Derzeit finden sich die Werte nur auf der Internetseite des DWD. Die Stadt Bochum will jedoch digitale Lösungen prüfen, beispielsweise eine Grillampel ähnlich der Badeampel an der Ruhr. Fest steht: Die Stadt ist verpflichtet, Grillverbote öffentlich bekannt zu geben, damit Bußgelder rechtssicher durchgesetzt werden können. Um die Bürger besser zu informieren, fordert Sebastian Pewny von den Grünen praktische Lösungen. „Es muss eine Möglichkeit geben, sich über die Bochum-App über den Graslandfeuerindex zu informieren.“

Die neuen Regeln werfen Fragen auf: Wo und wie finden Bochumer zuverlässig Informationen über den aktuellen Index? Und wie oft wird das Grillen künftig tatsächlich verboten sein? Erste Anpassungen laufen – wie die Stadt diese konkret umsetzt, bleibt abzuwarten. Welche Probleme es noch mit der neuen Regel geben könnte und welche Ausnahmen zudem beim Thema Grillen gelten, erfährst du im Artikel der „WAZ“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.