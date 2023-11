Bochum: Eltern schlagen Alarm – „System gerade kollabiert“

In Bochum Langendreer ist die Grippewelle im vollen Gange und die schleichende Invasion von Corona hat jetzt auch eine Grundschule in Bochum kalt erwischt. An der Michael-Ende-Schule an der Oberstraße in Langendreer herrscht derzeit Notbetrieb.

Der Krankenstand macht dem Lehrerbetrieb mächtig zu schaffen und stellt die Schule in Bochum Langendreer vor eine heftige Probe wie die „WAZ“ berichtet.

Krankenstand in Bochum bereitet Sorgen

Der Krankenstand an der Michael-Ende-Schule an der Oberstraße in Bochum Langendreer hat mit einem großen Problem zu kämpfen. Der Krankenstand unter den Lehrern hat einen Höhepunkt erreicht und macht den regulären Unterricht derzeit unmöglich. Die Schule steht vor einer großen Herausforderung und das System scheint zu kollabieren.

Wo wir eigentlich dachten, dass Corona überstanden wäre, wird uns jedes Jahr erneut die Hoffnung genommen. Der Virus scheint uns neben der herkömmlichen Grippe immer wieder einzuholen und Problematiken mit sich zu bringen. Doch das scheint nicht das einzige Problem an der Michael-Ende-Schule in Bochum zu sein laut der „WAZ“.

Eltern sichtlich besorgt

Die Eltern sind verärgert. Die Kommunikation seitens der Schule sorgt für reichlich Verwirrung und Unmut. Am Montag kam der große Schock und das per WhatsApp. Eine Mutter kann es kaum fassen: „Das habe ich natürlich erstmal nicht geglaubt.“ Diejenigen, die kein WhatsApp nutzen, waren komplett außen vor. Was den Eltern über den Messanger mitgeteilt wurde und wie sich die Schulleitung dazu äußert gibt es bei der „WAZ“ nachzulesen.

Die Kommunikationsspanne sorgt für reichlich Empörung. Erst am Dienstagmorgen erreichte die Eltern dann der offizielle Elternbrief und das per E-Mail. Die Eltern fühlen sich im Stich gelassen, während das Schulamt Bochum versucht, die Wogen zu glätten. Die Krankheitswelle hat nicht nur die Lehrer erwischt, sondern auch die komplette Schulleitung liegt flach.

Doch die Grundschule in Langendreer ist nicht alleine mit dem Problem. Es gibt bochumweit einen allgemein hohen Krankenstand an den Schulen. Am Mittwoch wird die Lage neu bewertet und man hofft, dass sich die Situation verbessert. Die Eltern müssen also weiterhin gespannt abwarten.