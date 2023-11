Bochum: Trauer um jungen Fußball-Schiedsrichter – „Viel zu früh gestorben“

Es sind schreckliche Nachrichten, die der Schiedsrichterkreis Bochum zu verkünden hat: Der Fußballkreis Bochum trauert um seinen Schiedsrichter Dominik Roßdeutscher. Er starb nach schwerer Krankheit.

Die Fußballwelt in Bochum trägt in diesen Tagen Trauer: Dominik Roßdeutscher ist tot. Der junge Mann erlag seiner Leukämie. Noch im Oktober wurde nach einem Stammzellen-Spender für den 27-Jährigen gesucht.

Fußballkreis Bochum bittet um Schweigeminute

„Nach schwerer Krankheit ist Dominik in dieser Woche leider viel zu früh von uns gegangen. Der Fußballkreis Bochum bittet seine Vereine in Gedenken an Dominik Roßdeutscher vor allen Spielen am kommenden und am nächsten Wochenende eine Schweigeminute abzuhalten“, heißt es am Freitagnachmittag (24. November) in einem Facebook-Beitrag des Schiedsrichterkreises Bochum.

Am 19. März 2011 legte Roßdeutscher erfolgreich seine Prüfung als Schiedsrichter ab. „Er war von Anfang an sehr motiviert und engagiert“, heißt es weiterhin auf der Webseite des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen e.V. (FLVW). Der junge Mann absolvierte seine ersten Spiele in der D-Jugend, übernahm schnell Spiele im höheren Jugendbereich. Zwei Jahre danach leitete er im April 2013 mit 17 Jahren sein erstes Herrenspiel. „Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Seitenlinie war Dominik bis zur Westfalenliga ein guter Unterstützer seines Gespannführers“, schreibt der FLVW.

Kurz vor dem Aufstieg kam der Schock

Als Roßdeutscher im Januar 2022 kurz vor dem Aufstieg als Schiedsrichter in die Bezirksliga stand, erhielt er die grausame Diagnose Krebs. Bei einer Routine-Untersuchung wurde Leukämie diagnostiziert. Nach vielen Wochen und Monaten bangen Wartens wurde im April 2022 ein Stammzellenspender gefunden.

Der passionierte Schiedsrichter kämpfte sich ins Leben zurück. Im Februar 2023 konnte er schließlich sein Comeback als Assistent auf dem Fußballplatz geben, im März sogar wieder selbst Spiele pfeifen.

Schiedsrichter bekam Rückfall

Im September dann der große Schock: Die Leukämie ist zurück! Und auch diesen Kampf nahm Roßdeutscher an. Nun hat er ihn leider verloren. „Der Fußballkreis Bochum wird Dominik als sehr engagierten, ehrgeizigen und liebenswerten Schiedsrichter in Erinnerung behalten. In unseren Herzen lebst Du weiter. Ruhe in Frieden, Dominik.“

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die schreckliche Diagnose Blutkrebs, weltweit sind es sogar alle 27 Sekunden. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. Wenn du Stammzellenspender werden möchtest, dann registriere dich bei der DKMS.