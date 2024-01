Bochum: Bahnfahrer haben Grund zum Jubeln – in diese Stadt kommst du jetzt noch schneller

Darauf haben viele Pendler aus Bochum gewartet! Seit Sonntag (7. Januar) gibt es auf der Schiene eine neue Direktverbindung nach Recklinghausen. Du erreichst die Stadt also künftig noch schneller.

Der neue Vest-Ruhr-Express (Linie RE 41) des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) verkehrt ab sofort täglich im Stundentakt. Nur 19 Minuten dauert eine Fahrt von Bochum nach Recklinghausen.

+++Bochum: Luxus-Döner-Laden muss dicht machen – Inhaber verrät erschreckenden Grund+++

Kürzester Regionalexpress

Bis zum 19. April hält die Linie RE 41, die von der Deutschen Bahn Regio AG mit Fahrzeugen vom Typ Flirt3XL betrieben wird, zusätzlich in Bochum-West und Bochum-Hamme. Sie stabilisiert in diesem Bereich den Schienenpersonennahverkehr (SPNV), der aufgrund der Bauarbeiten im Bereich der Autobahnen 43 und 42 im Kreuz Herne erheblich eingeschränkt ist, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Recklinghausen heißt.

Ansonsten hält der Zug, der im Stundentakt zwischen Haltern am See und Bochum verkehrt, in Marl-Sinsen, RE-Hauptbahnhof, Recklinghausen-Süd und Bochum-Hauptbahnhof. Der RE 41 ist der kürzeste Regionalexpress im VRR und rollt in der Woche zwischen 5 und 23 Uhr, samstags ab 6 Uhr und sonntags ab 7 Uhr.

Bereits seit Jahren wurde diskutiert

„Der Vest-Ruhr-Express wird hoffentlich dafür sorgen, dass noch mehr Menschen den Weg zu uns finden. Wir werden durch entsprechende Werbemaßnahmen in Bochum auf das attraktive Angebot aufmerksam machen“, kündigte Georg Gabriel, Abteilungsleiter Stadtmarketing Recklinghausen, an.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Bereits seit Jahren wurde auf politischer Ebene über eine Direktverbindung zwischen Bochum und Recklinghausen diskutiert. „Wir hätten uns eine Umsetzung des Projektes auch mit Blick auf den Ausbau der A43 und den damit verbundenen Problemen natürlich früher gewünscht. Doch nun ist das Angebot endlich auf der Schiene und sorgt für eine noch bessere Anbindung unserer Stadt durch den ÖPNV in die Region hinein. Das ist für den Standort Recklinghausen eine sehr gute Nachricht“, resümierte Ekkehard Grunwald, Erster Beigeordneter in Recklinghausen. Man darf gespannt sein, wie das neue Angebot bei den Bochumern ankommt.