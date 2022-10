Bochum: Riesen-Problem in der Stadt nimmt kein Ende! Bürger haben die Schnauze voll – „Zum Kotzen“

Riesen-Ärger in Bochum!

Mit diesem Problem haben die Menschen in Bochum Tag für Tag zu kämpfen – und das schon seit einiger Zeit. Unter einem Beitrag in einer Bochumer Facebook-Gruppe entlädt sich die ganze Wut.

Bochum: Baustellen treiben Bürger zur Weißglut

„Also so langsam kann es doch nicht mehr sein“, ärgert sich ein Bochumer in der Facebook-Gruppe. Der Grund für seine Wut: Die Teilsperrung der Marktstraße – wegen einer Baustelle! Und damit ist die Wurzel allen Übels bereits genannt.

Die Baustelle an der Hattinger Straße in Bochum (September 2022) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Baustellen im Bochumer Stadtgebiet gehen den Autofahrern in der Revierstadt mächtig auf den Zieger. „Es reden immer alle von Klimaschutz und so weiter, aber dass ich durch die ganzen Baustellen zehn Kilometer oder mehr Umweg fahren muss und meinen Sprit verballer (was erhebliche Mehrkosten für mich mitbringt), daran denkt wohl keiner“, zetert der Facebook-Nutzer. „Verstehe das nicht mehr, alles einfach zum Kotzen.“

Und er ist nicht der einzige Bochumer mit mächtig Frust.

Bochumer wüten: „Absolute Frechheit“

Unter dem Facebook-Beitrag haben bereits über 100 gleichgesinnte Nutzer ihrem Ärger Luft verschafft:

Alle 20 Meter eine Ampel und man steht an jeder bei Rot. Eine absolute Frechheit ist das!

Das ist doch normal, dass in Bochum keiner einen Plan von Baustellen hat.

Ärgere mich jeden Tag darüber. Es ist zum Kotzen.

Man kann fahren wo man will – nur noch Baustellen.

Doch so groß die Wut auch ist – leider werden die Bauprojekte dadurch nicht schneller fertig. Die Autofahrer in Bochum brauchen wohl auch in Zukunft noch einiges an Geduld.