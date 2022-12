Bochum verliert wahre Institution – nach mehr als 90 Jahren ist Schluss

Bochum ist um eine Institution ärmer. Nach mehr als 90 Jahren verschwindet ein wahrer Traditions-Imbiss aus der Innenstadt von der Bildfläche. Dabei handelt es sich nach Angaben der „WAZ“ um die Nordsee-Filiale an der Kortumstraße 55.

Zum Jahresende verabschiedet sich die Belegschaft von ihren treuen Kunden. Die Gründe für die Schließung sind alarmierend für den Standort in Bochum.

Bochum: Kult-Imbiss muss schließen – aus diesem Grund

Eigentlich gab es in diesem Jahr ordentlich Grund zu feiern. Denn im Januar feierte die Filiale der Imbiss-Kette in Bochum ihr 90-jähriges Jubiläum. „Der Mietvertrag stammt vom 1. Januar 1932“, berichtet Filialleiter Robert Minde der Zeitung. Voller Wehmut erklärt er, was nun zur Aufgabe geführt habe: „Es ist traurig, aber die zweite Krise war eine zu viel. Erst Corona und dann die explodierenden Energiekosten.“

Bochum verliert die Nordsee-Filiale an der Kortumstraße. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Die Kosten für die Stromschlucker der Kühlgeräte in den Küchen hätten sich mehr als verdoppelt. Eine weitere Entwicklung, die dem Imbiss den Stecker gezogen hat, betrachtet der seit 16 Jahren verantwortliche Leiter der Nordsee-Filiale mit Sorge.

Sorgen nach Aus von Traditions-Imbiss in Bochum

So habe er in den letzten zehn Jahren beobachtet, dass immer weniger Kunden die Bochumer Innenstadt aufsuchen. Leerstände und häufige Wechsel von Läden in unmittelbarer Umgebung hätten negative Auswirkungen auf den einst so lukrative Standort direkt in der Einkaufszone nahe des Bermuda-Dreiecks gehabt. Wie in vielen anderen Einkaufsmeilen hat Corona die Situation noch einmal verschärft.

Ausbleibende Kundschaft bei den nun explodierten Energiekosten haben selbst dem Traditions-Imbiss jetzt die Existenz gekostet. Nordsee-Fans müssen nun auf der Jagd nach Fischhappen auf die Filialen in der Drehscheibe oder im Ruhr Park Bochum ausweichen. Zuletzt hatte es auf der Kortumstraße eine echte Schließungswelle gegeben: So gaben in diesem Jahr schon „Vosswinkel“, „Schuhhouse“, „Blume 2000“ und ein Süßigkeitenladen ihr Geschäft auf.