Bochum: Verkaufsoffener Sonntag steht an – doch diese Geschäfte dürfen nicht mitmachen

Eigentlich stimmt momentan alles für den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt von Bochum am 19. Juni – zumindest was das Wetter angeht.

Denn trotz der Extra-Genehmigung ausnahmsweise auch an einem Sonntag öffnen zu dürfen, werden Kunden bei einigen Geschäften in Bochum weiter vor verschlossenen Türen stehen.

Bochum: Verkaufsoffener Sonntag mit einer Einschränkung

Endlich ist es soweit! Das große „Stadtpicknick“ findet 2022 wieder statt. Die ideale Gelegenheit für den Einzelhandel in der Bochumer City auch an einem Sonntag für Kunden zu öffnen.

Von 13 bis 18 Uhr kann so selbst am heiligen Sonntag in der Ruhrpott-Metropole nach Herzenslust geshoppt werden – jedoch mit Einschränkungen.

In Bochum haben am Sonntag, 19. Juni, die Geschäfte offen – mit einer Einschränkung. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Bochum: HIER öffnen die Geschäfte am Sonntag

Nicht alle Geschäfte in der City dürfen am Sonntag öffnen, wie Ruhr24 berichtet. Lediglich die Läden, die sich im Bereich des „Stadtpicknicks“ befinden, haben geöffnet.

Und wo sich das befindet, hat die Stadtverwaltung ganz genau bestimmt:

Kurt-Schumacher-Platz (gegenüber HBF),

Südring,

Westring (zwischen Rottstraße und Alleestraße),

Willy-Brand-Platz (gegenüber Rathaus),

Bongardstraße,

Massenbergstraße,

Hans-Böckler-Straße,

Brückstraße,

Untere Marktstraße,

Bleichstraße

Bochum: Nicht alle Geschäfte haben trotz verkaufsoffenem Sonntag geöffnet

Im Großen und Ganzen beinhaltet dieser Bereich zwar alle wichtigen Geschäfte in der Bochumer City.

Sollte dein Lieblingsladen aber nicht darunterfallen, hast du leider Pech gehabt. Dir bleibt dann nichts anderes übrig als unter der Woche noch mal vorbeizuschauen. (kk)