Bochum: Feueralarm in Wohnhaus! Fritteuse sorgt für Küchenbrand –Person verletzt

Feuer in Bochum! Die Feuerwehr ist gegen 19.40 Uhr zu einem Brand in Bochum-Leithe gerufen worden. In der Bertramstraße sorgte letztlich eine brennende Fritteuse in einer Dachgeschosswohnung für den Einsatz.

Ein Feuerwehr-Sprecher zu DER WESTEN: „Als wir eingetroffen sind, stand die ganze Küche in Vollbrand.“ Die Polizei hatte zuvor alle Hausbewohner aus dem Gebäude geholt. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften angerückt, die Löscharbeiten laufen noch.

Brand in Bochum: Person im Krankenhaus

Eine Gefahr bestehe aber nicht mehr, der Brand ist unter Kontrolle.

Die Feuerwehr Bochum ist am Samstagabend (3. Dezember) zu einem Brand in Leithe ausgerückt. Foto: Justin Brosch

Glücklicherweise ist niemand verletzt worden, eine Person ist dennoch sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen.

Auch die Bewohner der Nachbarhäuser sind vorsichtshalber aus den Gebäuden geholt worden. Da noch die Nachlösch- und Entlüftungsarbeiten noch ausstehen, ist es wahrscheinlich, dass die betroffene Wohnung erstmal nicht bewohnbar ist.