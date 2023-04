Bochum: Mann geht am Rhein-Herne-Kanal spazieren – plötzlich wird er niedergestochen

Versuchter Mord in Herne! Bei einem Spaziergang am Rhein-Herne-Kanal wurde ein Mann heimtückisch niedergestochen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum in dem grausamen Fall.

Am späten Samstagabend (15. April) gegen 23.40 Uhr wurde ein 27-Jähriger am Rhein-Herne in Herne plötzlich mit einem Messer attackiert. Bei dem Angriff wurde der Essener schwer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bochum erklären.

Bochum: Spaziergänger wird am Kanal niedergestochen

Der Mann ging am Rhein-Herne-Kanal im Bereich der Emscherstraße/Unser-Fritz-Straße spazieren – dann stach der unbekannte Täter aus dem Hinterhalt zu! Anschließend flüchtete der Messerstecher in eine unbekannte Richtung.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort blieb er stationär. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr.

Polizei Bochum sucht Zeugen

Der Tatverdächtige wird so beschrieben: Männlich, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, dunkler Teint, Drei-Tage-Bart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze auf dem Kopf und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zum Täter machen? Dann melde dich bitte unter der Rufnummer 0234-909-4441 bei der Kriminalwache.

