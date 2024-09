Bochum: Riesen-Rauchwolke über der Stadt – das steckt dahinter

Großeinsatz in Bochum! Wie die Feuerwehr selbst am Dienstagvormittag (10. September) mitteilten, sind zahlreiche Einsatzkräfte derzeit aufgrund eines „Brandeinsatzes“ vor Ort an der Hattinger Straße.

Eine riesige, fast schwarze Rauchwolke zieht hier über Bochum. Selbst aus Essen sei sie mittlerweile zu sehen. Der Grund für die heftige Rauchwolke soll laut ersten Angaben der Feuerwehr gegenüber DER WESTEN ein Großbrand in einem Kfz-Betrieb sein. Eine Person wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist laut einem Sprecher der Feuerwehr derzeit noch unklar.

Bochum: Feuerwehr mit dringender Warnung

An dem Kreuzungsbereich auf der Hattinger Straße in Höhe der Nöckerstraße kam es in einem Kfz-Betrieb zur Fahrzeugaufbereitung am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr zu einem Großbrand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf angrenzende Hallen überzugreifen.

Durch die zeitnahen Löscharbeiten konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Derzeit dauern die Löschmaßnahmen an. Laut Angaben des Feuerwehrsprechers hätten sie bereits erste Wirkung gezeigt.

Der Kreuzungsbereich ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, war am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr zunächst noch unklar. Die Feuerwehr warnte allerdings auch über die Warnapp NINA die Anwohner vor der „massiven Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigung und Rußniederschlag. Bitte Türen und Fenster geschlossen halten.“ Gesundheitliche Beeinträchtigungen konnten nicht ausgeschlossen werden, da in der Halle laut Informationen von DER WESTEN auch unter anderem mit Lacken gearbeitet wird.

Die Feuerwehr Bochum wurde am Dienstagmorgen (10.09.) gegen 10:00 Uhr zu einem Brandereignis in einer Halle an der Hattinger Straße alarmiert. Aufnahmen von oben zeigen schon jetzt das ganze Ausmaß. Foto: ANC-NEWS

Bochum: Brandursache unklar

Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird Gegenstand der weiteren polizeilichen Untersuchungen sein. Noch gibt es keinen Hinweis, was den Brand in dem Fahrzeug-Betrieb auslösen konnte.

