Essen: Bus fängt Feuer – nach einer Entdeckung auf der Rückbank bricht plötzlich Hektik aus

Großeinsatz für die Feuerwehr morgens in Essen! Als mehrere Zeugen per Notruf melden, dass ein Reisebus brennt, geht die Leitstelle erst einmal nicht vom Allerschlimmsten aus. Denn das Fahrzeug steht geparkt am Straßenrand. Doch dann kommt es zu einer brisanten Entdeckung.

Gleiche mehrere Anrufer meldeten bei der Feuerwehr am Sonntagmorgen (8. September) gegen 8.45 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem geparkten Reisebus an der Hovescheidstraße in Essen-Huttrop. Aufgrund dieser Meldung schickte die Leitstelle mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum am Heck.

Essen: Einsatzleiter findet Schlafsack im brennenden Bus

Nach dem Motto „man weiß ja nie…“ erkundete der Einsatzleiter routinemäßig den brennenden Bus. Plötzlich machte er eine brisante Entdeckung! Im völlig verrauchten Innenraum des Busses war auf der Rückbank ein Schlafsack zu erkennen. Nun mussten die Einsatzkräfte also doch vom Schlimmsten ausgehen. Denn es war nicht auszuschließen, dass sich Menschen in dem geparkten Bus aufgehalten haben.

Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet und die Alarmstufe erhöht. Die Leitstelle schickte zusätzliche Kräfte nach Essen-Huttrop, unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Essen-Steele. Um sich einen Zugang zum Inneren des Busses zu verschaffen, schlugen die Rettungskräfte Scheiben ein und brachen die hintere Einstiegstür gewaltsam auf. Anschließend durchsuchten mehrere Trupps, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, den Bus. Zeitgleich bekämpfte ein weiterer Trupp die Flammen am Heck.

Die Feuerwehr Essen löscht einen brennenden Bus. Foto: Feuerwehr Essen

Dann die Entwarnung: Glücklicherweise wurden keine Menschen gefunden, sodass sich die Feuerwehrleute auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Im Zuge dessen wurden auch die Stauraum-Klappen geöffnet und kontrolliert.

Nach rund 45 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. aufgenommen.