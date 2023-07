Bochum: Trauriger Fund am Wegesrand – Anwohner weinen bittere Tränen

Es ist wohl der Albtraum von jedem Katzen-Besitzer. Die eigene Katze streunt draußen frei herum und kehrt plötzlich nicht mehr nach Hause zurück. Haustier-Besitzer, welche eine Freigang-Katze besitzen, haben wahrscheinlich immer im Hinterkopf, dass dem Tier etwas zustoßen könnte.

In Bochum wurde am vergangenen Sonntag (30. Juli) eine schwarze Katze tot am Zeppelindamm, auf Höhe der HEM-Tankstelle, aufgefunden. Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung veröffentlichte daher einen Facebook-Post, um die Katze zu identifizieren und den Besitzer zu finden.

Bochum: Katze wurde vom Auto erwischt

Wenig später gab es dann die ersten Informationen zu der toten Katze von einer Facebook-Userin. Bei der toten Katze handelt es sich um einen schwarzen, zierlichen Kater, welcher Sonntagnacht (30. Juli) auf dem Zeppelindamm (Höhe Weidenhagen) in Bochum vor ein Auto gelaufen sei und dabei tödlich verletzt wurde. Bisher konnte noch kein Besitzer ermittelt werden. Der Kater ist nicht kastriert, nicht gechippt und hat kein Tattoo. Er wird am Montag (31. Juli) in das Tierheim nach Witten gebracht.

Mögliches Alleinerkennungsmerkmal ist, dass der Kater ein weiß-blaues Halsband trägt, welches reflektiert. Eine Identifikation des Katers kann nicht durchgeführt werden, da der Kater nicht gechipt ist. Deswegen wird der mögliche Besitzer oder die Besitzerin darum gebeten, sich auf der Internetseite des USB Bochum zu informieren. Sobald das tote Tier eingetragen wurde, können die möglichen Besitzer unter dem folgendem Link Tierfunde USB Bochum die vorhandenen Daten einsehen.

Der totaufgefundene Kater macht die Anwohner sehr betroffen. Eine Userin schreibt bei Facebook: „Nein…hat ihr das jemand angetan???“ Viele weitere User kommentieren den Facebook-Eintrag des Tierschutzvereins mit traurigen Smileys und RIP-Zeichen. Weitere Nachrichten aus den Bereichen Tierheim und Co. findest du hier.