Bochumer schlendern durch Innenstadt – bei diesem Anblick werden sie aus den Latschen kippen

Die Stadt Bochum hat durchaus ihre sehenswerten Ecken. Da gibt es das Bergbau-Museum, das Planetarium, den Tierpark, das Bermudadreieck, die Zeche Hannover oder auch das Eisenbahn-Museum. Viel Kultur und Abwechslung sind bei einem Trip in die Revierstadt möglich.

Die alteingesessenen Bochumer haut das natürlich nicht mehr um, die kennen ihre Stadt wie ihre Westentasche. Doch beim Schlendern durch die Innenstadt dürften auch sie bald schon große Augen machen.

Bochum: Innenstadt im Sommer völlig verändert

Ist das noch das Ruhrgebiet – oder schon „Jurassic Park“? Wie schon in den vergangenen Jahren verwandelt sich Bochum auch im Sommer 2024 wieder in eine Dino-Stadt. Dann stehen plötzlich wieder 40 lebensgroße Dinosaurier in der Revierstadt – ganz unter dem Motto „Saurier im Großstadtdschungel“. Vom 12. Juni bis 27. August soll die Aktion andauern.

Warum sich ausgerechnet das Ruhrgebiet so gut als Standort eignet? Wie „Ruhr24“ berichtet, fanden Forscher im Bochumer Ruhrtal einst eine versteinerte Fußspur, die sage und schreibe 315 Millionen Jahre alt sein soll. Damit ist sie die älteste jemals entdeckte Dinosaurierspur Europas!

Wieder Dino-Action in Bochum

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Dinosaurier in Bochum aufgestellt werden. Bereits die Vorgänger-Veranstaltungen 2019 und 2022 waren ein riesiger Erfolg.

Highlight ist dabei stets der Tyrannosaurus Rex, der über das Bermudadreieck wacht. 13 Meter lang und 4,20 Meter hoch ist der T-Rex – damit war er stets der größte Dino der gesamten Ausstellung. Doch diesmal steht er wohl nur auf Platz 2.

Wie die Stadt Bochum ankündigte, soll es 2024 einen Dino geben, der sogar noch größer daherkommt. Doch bis dieses Geheimnis gelüftet wird, müssen sich Besucher wohl noch eine Weile gedulden.