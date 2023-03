Bochum: Plötzlicher Brand in Kirche! Feuerwehr steht vor besonderer Herausforderung

Brandalarm in Bochum! In einer leer stehenden Kirche im Bochumer Stadtteil Hordel ist am späten Freitagabend (10. März) ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr Bochum wurde gegen 20.40 Uhr alarmiert und ist seitdem mit einem Großaufgebot vor Ort. Als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Das Gebäude stellt die Feuerwehr vor eine besondere Herausforderung.

Bochum: Kirche brennt plötzlich

„Wir haben sowohl von Innen als auch Außen gelöscht. Wobei die Herausforderung darin liegt, dass es ein sehr hohes Gebäude ist. Deshalb sind wir auch mit drei Drehleitern vor Ort, was schon eine Besonderheit ist“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Bei der Kirche handelt es sich um die Evangelische Versöhnungskirche im Stadtteil Hordel.

Kirche brennt in Bochum-Hordel. Foto: wtvnews

Rund 80 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr sind an den Löscharbeiten beteiligt. Verletzte Personen gebe es keine. Das Feuer ist inzwischen aus, doch es raucht noch aus dem Gebäude.

Die Brandursache ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Der Feuerwehrsprecher schätzt, dass der Einsatz noch mindestens eine Stunde andauern wird.