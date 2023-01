Bochum: Wirbel um Problem-Brücke – „Einsturzgefahr“

Diese Brücke beschäftigt die Anwohner in Bochum: Eine Holzbrücke über dem Hüller Bach im Stadtteil Hordel ist seit vielen Jahren kaputt und gesperrt. Passieren tut trotzdem nichts.

Anwohner Frank J. ist bei dem Anblick fassungslos: Die Fußgängerbrücke aus Holz biegt sich gefährlich tief über dem Hüller Bach in Bochum. Er kennt die kaputte Brücke schon lange, wie die „WAZ“ berichtet.

Bochum: Zustand von Brücke hat sich verschlimmert

„Die den Bach überquerende Fußgängerbrücke ist seit vielen Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt. In den letzten Wochen hat sich ihr Zustand soweit verschlimmert, dass sie wohl in absehbarer Zeit ins Wasser stürzen wird“, beklagt er im Gespräch mit der „WAZ“.

Frank J. ist sich sicher: Eine Bergung der eingestürzten Brücke aus dem Bach dürfte um einiges teurer werden als ein üblicher Rückbau! „Wie lange dieser Zustand schon besteht, kann man am Baustellenschild ablesen. Es ist unterschrieben mit: ‚Die Oberbürgermeisterin‘ und die gibt es schon seit sieben Jahren nicht mehr…“

Bochum: Verwaltung will jetzt tätig werden

Nach dem Hinweis des Anwohners tut sich jetzt aber wohl was in Sachen der maroden Brücke. Die Verwaltung will tätig werden, die Brücke gehört der Stadt. Und was diese zu dem Fall zu sagen hat und was mit der Brücke jetzt geschehen soll, das kannst du in dem Artikel der „WAZ“ nachlesen.