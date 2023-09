Bochum: Beliebtes Geschäft schließt nach Jahrzehnten – Kunden und Mitarbeiter geschockt!

Es sind traurige Neuigkeiten für alle Kunden im Ruhrgebiet! Nach mehr als drei Jahrzehnten schließt ein Traditionsgeschäft in Bochum. Während der Corona-Pandemie hatte es sich noch großer Beliebtheit erfreut. Doch jetzt ist die gesamte Unternehmensgruppe in Schieflage geraten und fast alle Filialen müssen schließen – so auch die in Bochum.

Während der Pandemie, als die Menschen kaum das Haus verlassen konnten und in ihren Freizeitmöglichkeiten stark eingeschränkt waren, erlebte zum Beispiel das Schneidern und Nähen einen Höhenflug. Als Mekka für Stoff-Liebhaber im Ruhrgebiet galt der Alfatex-Stoffladen in Bochum-Hofstede, der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Doch nach stolzen 34 Jahren schließt dieser schon bald für immer seine Türen.

Bochum: Am 25. November soll Schluss sein

„Räumungsverkauf“ heißt es auf Schildern in den Schaufenstern. Wie die WAZ Bochum berichtet, stehen 16 Mitarbeiter vor einer unsicheren Zukunft. Sie habe die Bochumer Filiale 1989 eröffnet und viele eigene Ideen eingebracht, berichtet Alfatex-Geschäftsführerin Sylvia Kaune gegenüber der WAZ. Die bevorstehende Schließung tue ihr sehr weh. Als letzter Verkaufstag wird aktuell der 25. November angepeilt. Doch abhängig vom Lagerbestand und vom Erfolg des Räumungsverkaufs kann der Termin etwas variieren.

Bochum ist nicht die einzige Filiale, die schließen muss. Denn das 1969 in Kassel gegründete Unternehmen mit zeitweise sogar elf Filialen hat große Probleme. Zuerst musste das Kasseler Stammhaus schließen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Dann kam Corona: Erst die Zwangsschließungen wegen der Lockdowns – und als das Geschäft wieder gut anlief, endete die Pandemie, die Menschen konnten wieder raus und ihre Freizeit anders gestalten. Das Interesse an Handarbeit flachte ab. Und damit auch der Umsatz. Zuletzt belasteten Energiekrise, Ukraine-Krieg und Inflation die Bilanz.

Ende des Jahres wird nur noch eine einzige Alfatex-Filiale übrig sein. Wo diese sich befindet und welche Anstrengungen Sylvia Kaune unternommen hat, um die übrigen Standorte zu bewahren, liest du in der WAZ.

Die Kundinnen und Kunden der Filiale in Bochum – und das sind immer noch eine ganze Menge – reagieren geschockt auf das Ende dieser Ära. Sie müssen sich jetzt nach Alternativen umschauen.