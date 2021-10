Bochum Hauptbahnhof: Mann macht schockierendes Foto – „Eine Schande“

Bochum. Die Zustände am Hauptbahnhof Bochum lassen einen Mann mehr als fassungslos zurück.

Er kann nicht begreifen, wieso es hier so durcheinander sein muss. Er fühlt sich nicht gerade „willkommen am Hauptbahnhof Bochum“.

Bochum Hauptbahnhof: Überall Müll – Anblick macht Reisende fassungslos

Foto: IMAGO / biky

Einem Bochumer ist enttäuscht, als er am Sonntag am Hauptbahnhof in Bochum steht. „Willkommen am Hauptbahn Bochum?“ – so eher nicht. Am Busbahnhof fliegt rund um die Sitzbänke ein Haufen Müll herum: Papiertüten, Flaschen, leere Becher und Essensreste.

„Da fällt einem nichts mehr zu ein“, schreibt der Anwohner in einer Bochumer Facebook-Gruppe. Und das nervigste daran: „Die Mülleimer stehen direkt daneben“. Also waren hier wohl ein paar zu faul, um den kurzen Weg zum Abfalleimer auf sich zu nehmen und schmissen den Müll einfach achtlos auf den Boden. Die Bochumer kennen das alte Leid bereits.

So sieht der Hauptbahnhof Bochum aus. Foto: Martin Komorek

Bochum: Vermüllter Bahnhof – „Das kennen wir doch“

Den anderen Gruppenmitgliedern kommen solche Anblicke leider mehr als bekannt vor. „Das kennen wir doch, ist doch jedes Wochenende so“, kommentiert ein Bochumer. Und auch ein anderer meint, dass es am Wochenende am schlimmsten sei. „Eine Schande“, findet ein anderes Gruppenmitglied.

„Der Bahnhof sah neulich so schön sauber aus“, erinnert sich ein Bochumer. Tatsächlich sieht es hier kurz nach dem Post auch wieder besser aus, wie ein Gruppenmitglied weiß. Sie hängt ein Foto des wieder aufgeräumten Platzes an den Post an. Darauf ist von dem vorherigen Müll nichts mehr zu sehen. „Das ist sehr schön. Hoffentlich bleibt es so sauber!“, freut sich der Bochumer. (mbo)