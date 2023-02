Bochum: Grausamer Fund in Teich! DIESES Lebewesen wollte jemand tot sehen

Das Bochumer Wiesental ist eigentlich eine hübsche grüne Parklandschaft, die Spaziergänger und Naturfreunde anlockt. Doch was ein Jäger hier jetzt gefunden hat, sorgt bei Tierfreunden für Gänsehaut.

Am Donnerstag (2. Februar) war der Jäger Robert Kilian mit seinen beiden Jagdhunden in der Grünanlage im Bochumer Stadtteil Weitmar unterwegs. Gegen 14.20 Uhr machte einer der ausgebildeten Hunde sein Herrchen auf etwas aufmerksam. Er sprang auf einen ganz bestimmten Fund an.

Bochum: Hund entdeckt grausamen Fund

Am Rand eines Teichs, noch halb im Wasser, lag ein völlig durchnässter Turnbeutel, der mit irgendetwas gefüllt zu sein schien, wie die „WAZ“ berichtet. Dem Jäger schwante wahrscheinlich bereits jetzt nichts Gutes, denn sein Hund würde wohl nicht ohne Grund anschlagen.

Robert Kilian öffnete vorsichtig den Beutel. Darin befand sich der Karton einer bekannten Kamera-Marke. Doch leider war kein Fotoapparat darin, sondern der Kadaver eines Tieres. Jemand hatte anscheinend mit böser Absicht ein weißes Meerschweinchen in den Karton gesteckt. (Auch diese eiskalte Tat schockiert Tierliebhaber.)

Bochum: Die Polizei sucht nach Zeugen

Neben dem toten Tier lagen noch zwei große Steine in dem inzwischen aufgeweichten Paket. Das kann ja nur bedeuten, dass das Meerschweinchen absichtlich ertränkt worden ist. Schrecklicherweise schien es bei der Tat auch noch gelebt zu haben, denn im Karton wurde ebenfalls Kot gefunden.

Der Jäger rief direkt die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt, heißt es bei der „WAZ“. Falls du irgendwas gesehen hast oder etwas über den traurigen Fall weißt, melde dich bitte bei der Polizei unter folgender Telefonnummer: 0234 909 3521. Denn die Frage nach dem „Warum“ möchte sicherlich nicht nur der Jäger geklärt haben.