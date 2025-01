Bochumer Familienvater schwer erkrankt – jetzt braucht er dringend Hilfe

„Mit dieser Diagnose habe ich niemals gerechnet. Ich hatte schon starke Schmerzen und Fieber als ich zum Arzt gegangen bin, aber wer denkt denn direkt an so etwas“, berichtete Sakir aus Bochum gegenüber der DKMS. Die Diagnose Blutkrebs erschütterte den 46-jährigen Mann und seine Familie schwer. Seither bestimmen Chemotherapie und Krankenhausaufenthalte sein Leben.

Sein sehnlichster Wunsch ist seitdem nur, gesund zu werden – nicht nur für sich, sondern auch für seine Verwandten. Dem schwer erkrankten Bochumer bleibt nur eine einzige Überlebenschance. Und dabei kannst du ihm dringend helfen.

Bochumer hat nur eine Chance

Sakir stand mitten im Leben, genoss die Zeit mit seinen beiden Söhnen und seinem Hunden. Doch dann stellte die heftige Diagnose Blutkrebs seinen Alltag von jetzt auf gleich auf den Kopf. Auch seine Familie riss die Erkrankung des Bochumers den Boden unter den Füßen weg. Doch anstatt die Hoffnung zu verlieren, setzen sie jetzt alles daran, Sakirs Leben zu retten.

Der Familienvater aus dem Ruhrgebiet ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Seine Familie hat deshalb einen irren Plan gefasst und will gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion veranstalten. Und hier könntest auch du ins Spiel kommen.

Sakir (links) und seine beiden Söhne. Foto: DKMS

SO kannst du Sakir helfen

Am Sonntag (12. Januar) ist es bereits soweit. In der Zentralmoschee in Bochum kannst du dich als Stammzellenspender von 12 bis 18 Uhr bei der gemeinnützigen Organisation DKMS registrieren lassen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kommt als Spender für den Bochumer infrage.

Solltest du an diesem Tag nicht können oder die Anreise nach Bochum für dich zu weit sein, kannst du trotzdem helfen. Mit wenigen Klicks kannst du dich auch online über www.dkms.de/sakir registrieren und die Unterlagen ganz einfach nach Hause bestellen.

Wer sich bereits in der Vergangenheit ganz allgemein bei der DKMS als potenzieller Spender registriert hat, muss sich nicht erneut anmelden. Außerdem kannst du mit einer Geldspende an DKMS-Spendenkonto, IBAN: DE63 7004 0060 8987 0007 97, Verwendungszweck: PKY 039, Sakir helfen, denn bei jeder Registrierung entstehen Kosten in Höhe von 50 Euro.

„Es kann wirklich jeden treffen. Wir waren sehr geschockt, als wir von Sakirs Erkrankung erfuhren und hoffen so sehr für ihn, dass er wieder gesund wird und noch ganz lange als Vater für seine beiden Söhne da sein kann“, appelliert Arzuhan, Sakirs Cousine und Initiatorin der Aktion.

„Und vielleicht geht ja sogar sein Traum von einer Weltreise in Erfüllung. Das wünschen wir ihm von ganzem Herzen.“