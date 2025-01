Lost Place in Bochum in Brand – Feuerwehr rückt zu ehemaligem Restaurant aus

Feuer in Bochum! Am Sonntagnachmittag (5. Januar) klingelte bei der Bochumer Feuerwehr das Einsatztelefon. Ein Brand war in der Innenstadt ausgebrochen – und zwar in einem ehemaligen Restaurant im Stadtpark an der Klinikstraße.

Insgesamt 60 Einsatzkräfte zogen aus. Es sollte ein schwerer Einsatz werden, der erst über drei Stunden später endete. Da es sich um ein verlassenes Gebäude handelte, dass hier in Bochum schon zu einem wahren Lost Place verkommen war, hatte die Feuerwehr so ihre Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung.

Lost Place in Bochum brennt

Um circa 16.00 Uhr ging der Anruf bei der Feuerwehrleitstelle ein, die sofort die Innenstadtwache alarmierte. Auch die Hauptwache in Werne und die Löscheinheit Bochum Mitte der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus. Der Anrufer hatte Brandrauch bemerkt, der aus dem früheren Stadtpark Restaurant an der Klinikstraße emporstieg. Es ist schon der zweite Brand in der Innenstadt an diesem Wochenende.

Am Samstag hatte eine Eisdiele gebrannt: Bochum: Beliebte Eisdiele entflammt – dann geht alles Schlag auf Schlag

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, drang bereits dichter Rauch aus dem beiden Stockwerken des verlassenen Gebäudes. Zwei Trupps legten sofort mit den Löschmaßnahmen los, ein dritter Drang in das leerstehende Haus ein. Denn die Feuerwehr konnte nicht ausschließen, dass sich in den Zimmern womöglich Personen befinden könnten.

Bochum: Hier hatte es in einem ehemaligen Restaurant gebrannt. Foto: Justin Brosch

Bochum: Keine Verletzten

Das frühere Restaurant war komplett verraucht, bis alle Räume durchsucht waren, verging einige Zeit. Glücklicherweise trafen die Einsatzkräfte dort niemanden an, der nach so langer Zeit sicherlich schon eine gefährliche Rauchgasvergiftung erlitten hätte.

Mehr News:

Unter Atemschutz löschten derweil die Brandbekämpfungstrupps die brennende Möbel im Erdgeschoss. Um 19.20 Uhr konnte der Einsatz dann für beendet erklärt werden und die zahlreichen Kräfte rückten ab, um die an ihrer Stelle eingesprungenen Einheiten Brandwacht und Altenbochum wieder abzulösen. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.