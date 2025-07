Tierheim in NRW rückt zu Katzen-Züchterin aus – „Das Haus war Horror“

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW sind so einiges gewöhnt. Aber dieser Einsatz hat selbst die hartgesottenen Helfer schockiert.

Eine Katzen-Züchterin wollte eigentlich nur ein paar Tiere abgeben. Doch das „Haus war Horror“, berichtet eine Mitarbeiterin sichtlich schockiert. Am Ende mussten sie insgesamt 23 Katzen aus der sogenannten Zucht retten. Und der Anblick der armen Tiere hatte es in sich.

Tierheim in NRW rettet 23 Katzen – der Anblick der Tiere schockiert

Eigentlich dachten sich die Mitarbeiter noch bei der Bitte einer Katzen-Züchterin, ein paar Tiere abzunehmen: „Kein Problem, die können wir noch irgendwo dazwischen quetschen.“ Doch was sie vor Ort vorfanden, schockierte die Tierschützer zutiefst. Eine Mitarbeiterin macht in dem Instagram-Video des Tierheims Dellbrück deutlich: „Das Haus war Horror!“ Es war anscheinend „von den zahllosen Katzen in Besitz genommen worden“. Kaputte Möbel, überfüllte Katzenklos und ein beißender Geruch, der in der Luft lag. Überall saßen verängstigte Katzen.

Da die Mitarbeiter vom Tierheim in NRW darauf nicht vorbereitet waren, konnten sie am ersten Tag nur vier Kater fangen und mitnehmen. Beim zweiten Termin vor Ort waren sie dann natürlich besser ausgestattet. Mithilfe von Netzen und Handschuhen konnten die Tierschützer weitere 19 Katzen einfangen. Das Ganze glich einem Versteckspiel, denn es war unglaublich, wo sich die Tiere überall verkrochen hatten.

Tierheim braucht deine Hilfe

Zurück im Tierheim wurde das weitere Ausmaß deutlich, vor allem die kleinen Katzen hatten ganz verklebte Augen und Rotznäschen. Das jüngste Kitten soll gerade einmal ein paar Wochen alt sein. Daher ging es erstmal ab zum Tierarzt. Ein weiteres Problem: Es war auch nicht gerade leicht, die Katzenbabys den richtigen Müttern zuzuordnen. Was für eine traurige Geschichte!

Und da kommen jetzt alle Tierliebhaber ins Spiel. Um die kranken Tiere bestmöglich zu versorgen, ihr Zutrauen zu gewinnen, sie am Ende auch zu kastrieren, zu chipen und zu impfen, benötigt das Tierheim in NRW Spenden. Wenn du also den Katzen helfen möchtest, kannst du folgendermaßen vorgehen: Per Paypal kannst du das Geld an paypal.me/tierheimdellbrueck schicken. Oder du tätigst eine Überweisung mit dem Stichwort „Zuchtkatzen“ an folgendes Konto: Volksbank Köln Bonn eG, IBAN: DE21380601867113049019. Die Hilfe wird auf jeden Fall dringend benötigt!