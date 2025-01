Tierheim Bochum bekommt „Spenden“ – Mitarbeiter fallen vom Glauben ab: „Unverschämt“

Wie jedes Tierheim ist auch der „Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung“ auf Spenden angewiesen, um Tieren in Not zu helfen. Das können finanzielle Zuwendungen sein, die Einrichtung freut sich aber auch immer über Sachspenden wie Futter, Decken und Co.

Doch nicht alle Spenden helfen dem Tierheim Bochum weiter, wie das folgende Beispiel zeigt.

Tierheim Bochum staunt über „vollgekotzte“ Spende

„Wir freuen uns wirklich über die meisten Spenden“, stellte das Tierheim Bochum klar. „Aber vollgekotzte Kratzbäume und Katzenklos (auch noch kaputt…) gehören echt nicht dazu“, erklärten die Verantwortlichen und legten zum Beweis Fotos bei Instagram vor.

Die Tierpfleger stellten klar, dass Katzenklos aus hygienischen Gründen so oder so gar nicht angenommen werden könnten, egal ob defekt oder nicht. Gleiches gilt für bereits verwendete Kratzbäume, weil diese nicht desinfiziert werden können.

Tierfreunde entsetzt: „Geht gar nicht“

Ob gut gemeint oder nicht. Viele Tierfreunde können nicht fassen, was die unbekannten Spender da beim Tierheim Bochum abgeliefert haben, wie zahlreiche Kommentare unter dem Post zeigen:

„Das geht ja gar nicht, das ja unverschämt.“

„Da möchte ich aber nicht deren Hütte sehen. Die armen Katzen aus dem Haushalt. Kein Schamgefühl.“

„So kann man seinen Müll auch loswerden, das ist so asozial, einfach unmöglich!“

Andere geben sich da etwas moderater. „Das mit dem Fleck muss nicht sein, jedoch dachte die Person sich eventuell ‚meine kriegt einen neuen, eventuell können andere Katzen den aber noch gebrauchen'“, gibt eine Tierfreundin zu Bedenken und weiter: „Das Klo sieht eher so aus, als wäre es durch den Baum kaputtgegangen. Das ist ja noch komplett. Ich glaube nicht, dass die Person hier Müll loswerden wollte.“

So oder so lautet der Appell des Tierheims: „Bitte fragt vorher an, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob wir etwas benötigen.“