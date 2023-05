Bochum: Hiobsbotschaft für Bahn-Pendler – schon wieder Vandalismus-Chaos!

Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Schon wieder müssen Pendler im Ruhrgebiet am Montagmorgen (8. Mai) eine bittere Pille schlucken: Die Deutsche Bahn musste die wichtige Verkehrsachse zwischen Bochum und Wattenscheid mitten im Berufsverkehr sperren. Dahinter stecken nach Angaben des Unternehmens erneut Vandalismus-Schäden.

Der Zwischenfall hat spürbare Folgen für den Bahnverkehr. Es kommt zu Verspätungen und Umleitungen. Einige Linien wurden bis auf Weiteres eingestellt. Erst in der vergangenen Woche war der Bochumer Hauptbahnhof nach einer Vandalismus-Attacke vom Verkehr abgeschnitten (mehr hier).

Bochum erlebt nächstes Bahn-Chaos

Am Montagmorgen mussten Bahn-Pendler aus Bochum nun erneut kreativ werden. Denn die Deutsche Bahn stellte den Betrieb einiger Linien vorübergehend komplett ein. Betroffen sind die Züge der Linien RB 40, RB 46 und RE 16.

Die RRX-Züge werden umgeleitet, allerdings nicht alle mit alternativen Halten. So halten die Linien RE6 und RE 11 in der Zeit der Reparatur-Arbeiten nicht zwischen Essen Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn hat am Morgen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (Firma Luchs Reisen) zwischen den beiden Ruhr-Metropolen eingerichtet.

Die Züge der Linie RE 1 hingegen fahren einen Alternativweg und halten in der Zeit in Herne am Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

Bahn-Chaos auch mit Folgen für S-Bahn

Neben den Regionalzügen, ist auch die S-Bahn Linie S1 von den Problemen betroffen. So enden und beginnen die Züge aus Richtung Solingen am Essener Hauptbahnhof. Zwischen Als Ersatz für die ausfallenden Züge zwischen Essen und Dortmund hat die Bahn auch hier einen Schienenersatzverkehr mit Bussen der Firma Univers eingerichtet. Ab 8 Uhr soll die Firma Rainer einen weiteren Bus zur Verfügung stellen.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nach Angaben der Deutschen Bahn unklar. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge soll wohl ein Kabeldiebstahl das Chaos ausgelöst haben. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte gegenüber DER WESTEN mit, dass Unbekannte es wohl auf Kupferkabel abgesehen hätten und dabei offenbar auch Glasfaserkabel beschädigt hätten. Schon am vergangenen Dienstag (2. Mai) hatten Unbekannte Glasfaserkabel in der Nähe des Bahnstellwerks Bochum durchtrennt und damit für massive Behinderungen im Regionalverkehr gesorgt. Zu allem Überfluss war dann noch ein Oberleitungsschaden in Dortmund hinzugekommen (mehr hier).

