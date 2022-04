Bochum: Todesfall bei Techno-Party! Experte wird deutlich: „Exzessives Verhalten nach Pandemie“

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Bochum. Nach dem Tod eines Gastes (41) einer Techno-Party in Bochum ist ein Türsteher (42) in Untersuchungshaft gekommen. Gegen ihn ermittelt jetzt die Polizei wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Er hatte dem späteren Opfer den Zutritt zur Party in Bochum verweigert, worauf es danach zum Streit und zur Fixierung des Party-Gastes aus Bochum gekommen war. Infolgedessen verstarb er (DER WESTEN berichtete).

DER WESTEN hat über den schrecklichen Vorfall mit einem Psychologen gesprochen – wie kann eine Situation dermaßen extrem eskalieren?

Bochum: Psychologe mit Knallhart-Urteil über Todesfall nach Techno-Party!

Diplom-Psychologe Sebastian Bartoschek (42) kommt selbst aus dem Ruhrgebiet, ist Experte auf dem Gebiet der Jugend- und Kinderpsychologie, berät und übernimmt Gutachter-Aufgaben u.a. für Familiengerichte. Er ist sich sicher, dass Menschen auch durch die Corona-Pandemie aggressiver geworden sind.

Er registriert im Laufe der Pandemie vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt, sowohl unter Erwachsenen, aber auch gegenüber Kindern. Insbesondere sei die Neigung zu mehr Gewalt seit Herbst deutlich gestiegen. Bartoschek: „Vom anfänglichen Gefühl, dass man jetzt 'für alle Zeit' hätte, ist man schnell abgerückt.“ Er erklärt die gestiegene Aggressivität und Gewaltbereitschaft mit einer Zunahme der Anspannung: „Es spricht alles dafür, dass die Leute jetzt ausgepowert sind. Wir wünschen uns alle Normalität zurück.“

In der Nacht zu Sonntag ist ein Party-Gast nach einer Auseinandersetzung mit einem Türsteher vor dem RuhrCongress in Bochum gestorben. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE FotoServices

Bochum: Party-Wut nach jahrelangem Corona-Frust! Experte spricht von „exzessivem Verhalten“

Zwei Jahre lang hätten Ventile und Möglichkeiten zum Ausgleich gefehlt. Da sei es „zu erwarten, dass härter gefeiert wird“. Historisch gesehen bedeute das Ende einer Pandemie immer „exzessives Verhalten“.

Bochum: Der Herner Psychologe Sebastian Bartoschek bemerkt eine wachsende Gewaltbereitschaft und Aggressivität bei den Menschen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Auch, wenn ein Ende der Pandemie in Aussicht ist, wisse man noch nicht so genau, ob nicht vielleicht doch nochmal ein harter Lockdown bevorstehe. Das Ergebnis: „Die Menschen nutze jede Gelegenheit aus, um feiern zu gehen – solange es noch geht. Denn wer kann mit Gewissheit sagen, dass das noch lange bleibt?“

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei Bochum ermitteln weiter.