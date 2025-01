Bochum: „Cold Case“ gelöst! Polizei ermittelt Messer-Killer nach über 25 Jahren

Fall endlich gelöst! In Bochum konnte Anfang Januar nach genau 29 Jahren ein Mordfall aufgeklärt werden. Die Polizei nahm am Mittwoch (8. Januar) einen 58-jährigen Mann fest, dem vorgeworfen wird, am 2. März 1996 einen damals 55-jährigen Bochumer in Wattenscheid niedergestochen zu haben.

Fast 30 Jahre lang hatten die Ermittler an dem Fall gearbeitet. Zuletzt führte die Spur dann sogar nach Großbritannien. Aber jetzt erst einmal von vorne.

Bochumer Mordfall nach Jahren gelöst

Als „Cold Case“ werden jene Fälle bezeichnet, die auch nach Jahren der Ermittlungsarbeit nicht geklärt werden. Sie finden etwa Erwähnung in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY Ungelöst“ – so auch dieser Fall aus Bochum/Wattenscheid. Dabei geht es um eine Tat, die bereits 29 Jahre zurückliegt. Hier hatte am 2. März 1996 gegen 0.10 Uhr ein damals 55-Jähriger den Tod gefunden, als er auf offener Straße – im Bereich der Lohackerstraße und dem Beethoven weg in Wattenscheid – mit mehreren Messerstichen getötet wurde.

Das Opfer hatte kurz vorher eine Gaststätte besucht, starb noch vor Ort auf der Straße. Der Täter blieb seither flüchtig, unerkannt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort hatte die Polizei damals blutige Kleidungsstücke in einer Mülltonne gefunden sowie das Tatmesser. Das Blut stammte vom Opfer, doch gab es auch weitere DNA-Spuren einer unbekannten Person.

Bochum: Tatverdächtiger gefasst

Lange Zeit kamen die Ermittler nicht weiter, auch eine Flugblatt-Aktion sowie ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt bei „Aktenzeichen XY Ungelöst“ brachte nicht die erhofften Hinweise. Erst 2022 gab es einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Bei einem automatisierten DNA-Abgleich in Großbritannien gab es eine positive Übereinstimmung mit einem deutsch-polnischen Staatsbürger. Der heute 58-Jährige soll zur Tatzeit in Dortmund gelebt haben.

Mit einem internationalen Haftbefehl konnten die deutschen Behörden die Festnahme des Tatverdächtigen in Großbritannien bereits am 26. September 2022 erwirken. Da der Verdächtige allerdings Rechtsmittel gegen die Auslieferung nach Deutschland einlegte, dauerte das Verfahren über zwei Jahre. Erst am 8. Januar dieses Jahres konnten die LKA-Fahnder aus NRW überführen. In Bochum verkündete eine Richterin den Haftbefehl wegen Mordes.