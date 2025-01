Duisburg: Horror-Unglück! Mann von Dachteil getroffen – tot

Tragisches Unglück in Duisburg! Im Stadtteil Bissingheim ist am Donnerstagmittag (9. Januar) ein Hausgiebel eingestürzt. Für einen Bewohner des Hauses hatte der Einsturz tödliche Folgen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn nur noch tot bergen.

Noch ist unklar, wie es zum Einsturz des Dachteils auf der Bissingheimer Straße kommen konnte. Mögliche Ursache für das Unglück sei eine Verpuffung in den Kellerräumen. Die Ermittlungen zu dem Unglück in Duisburg dauern aktuell an.

Duisburg: Vermisstensuche nimmt dramatisches Ende

Gegen 13 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, weil Anwohner ein Loch in der Fassade eines Einfamilienhauses bemerkt hatten. Laut ihren Angaben trat bereits Rauch aus dem Haus.

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, wurde eine Person nach dem Einsturz des Giebels vermisst. Eine Suche nach ihm nahm im Keller ein trauriges Ende. Dort konnten sie einen Hausbewohner nur noch leblos vorfinden. Auch der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Weitere Angaben zu seiner Identität machte die Polizei bislang noch nicht.

Außerdem musste die Feuerwehr einen Brand bekämpfen. Mehrere Trupps waren mit Atemschutz-Geräten im Einsatz.

Straße nach Einsturz komplett gesperrt

Die Angehörigen der verstorbenen Person wurden bereits informiert. Seelsorger kümmern sich derzeit um sie. Auch ein Fahrzeug wurde von den herabstürzenden Trümmerteilen stark beschädigt.

Die Polizei hat die Bissingheimer Straße ist nach dem Unglück komplett gesperrt. Statiker wurden bereits hinzugerufen, die überprüfen sollen, ob weitere Teile des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die weiteren Ermittlungen, auch zur möglichen Verpuffung im Keller, wurden aufgenommen.