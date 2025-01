Duisburg: Böller-Idioten gesucht! Frau wird schwer verletzt

Es scheint jedes Jahr heftiger zu werden. Die Böllerei an Silvester 2024/2025 sorgte in vielen Teilen von Deutschland für Aufruhr. In Berlin schoss ein Mann eine Rakete sogar durch ein geöffnetes Wohnungsfenster, sie explodierte in dem Raum und richtete einen riesigen Schaden an. Auch in NRW kam es zu mehreren dramatischen und lebensgefährlichen Situationen (mehr hier lesen).

Einige Menschen scheint der Krawall in der Silvesternacht aber nicht zu reichen. Wie jetzt bekannt wurde, kam es schon Tage vorher in Duisburg zu einer unfassbaren Aktion. Eine 61-jährige Frau wurde in ihrem eigenen Schlafzimmer schwer verletzt.

Duisburg: Silvester-Knaller in Schlafzimmer geworfen

Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor über einer Woche (29. Dezember) genau zwei Tage vor Silvester, wurde von der Polizei Duisburg aber erst jetzt publik gemacht.

Demnach hatten unbekannter Täter gegen 0.10 Uhr „einen pyrotechnischen Gegenstand“ durch das geöffnete Schlafzimmer einer Wohnung in der Emilstraße im Stadtteil Obermeiderich geworfen. Der Gegenstand explodierte noch in dem Raum und verletzte die 61-jährige Bewohnerin schwer.

Duisburger Polizei sucht jetzt Zeugen

Mit einem Rettungswagen wurde die Duisburgerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebte glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Duisburg hat Ermittlungen zu der gefährlichen Tat aufgenommen, tappt aber bisher noch im Dunkeln. Deshalb suchen die Beamten Zeugen, die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen oder der Tat selbst machen können. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203-2800 entgegen.