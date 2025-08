Experte wird deutlich – das sollte man niemals im Urlaub tun! Vor allem nicht als Frau

Die Sommerzeit ist da – auch wenn das Wetter in der ersten Ferienhälfte ein bisschen kühl und nass war. Für viele bedeutet das aber trotzdem: Koffer packen und ab in den wohlverdienten Urlaub! Immer beliebter wird dabei das Solo-Reisen, besonders bei jungen Leuten.

Gerade in Städten leben viele allein, und auch die Reisemotive werden immer vielfältiger – selbst Paare verreisen deshalb nicht mehr automatisch gemeinsam. Trotz aller Vorteile warnt nun ein Experte: Man sollte auf seine Sicherheit achten – vor allem als Frau …

Solo-Urlaub: Es gibt immer mehr Angebote

Auch die Reisebranche schläft nicht: Immer mehr Angebote richten sich speziell an Alleinreisende – teils sogar an sehr spezifische Gruppen (>> wir berichteten). „Das geht ja dann teilweise in sehr kleine Nischen rein, zum Beispiel alleinreisende, weibliche Wanderinnen“, erklärt Prof. Dr. Jürgen Schmude, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft gegenüber DER WESTEN.

Allein in den Urlaub zu fahren, ist also längst kein Nischentrend mehr, sondern Ausdruck von Selbstbestimmung, Freiheit – und ein bisschen Abenteuerlust. Dennoch sollte man beim Reisen nicht ins Blaue starten, wie der Experte weiter betont – damit meint er vor allem die Auswahl der Übernachtungsmöglichkeiten.

Vorsicht! Darauf sollte man achten

Prof. Dr. Jürgen Schmude stellt dabei gegenüber DER WESTEN fest, dass man auf seine Sicherheit achten sollte – vor allem als Frau. So gibt er direkt einen kleinen Tipp: „Vertrauenswürdige Reiseveranstalter, da kann man sich im Internet informieren. Und vertrauenswürdige Unterkünfte, das sind die zwei Schlüsselgrößen.“

Schnell fügt er hinzu, dass man unterwegs genauso umsichtig verhalten sollte wie zu Hause: „Da ist zwischen dem Reiseverhalten und dem Alltagsverhalten eigentlich kein großer Unterschied.“ Für ihn ist also klar: Ein bisschen Vorbereitung und gesunder Menschenverstand – mehr braucht es oft nicht, um sicher und unbeschwert allein unterwegs zu sein.

