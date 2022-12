A448 in Bochum: Lkw steht in Tunnel quer – Autobahn am frühen Morgen gesperrt

Schlimmer Unfall auf der A448 in Bochum! Ein LKW steht im Tunnel „Rombacher Hütte“ komplett quer. Deshalb ist die Strecke in Richtung Witten komplett gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken. Der Fahrer des LKW wurde in seinem Gehäuse eingequetscht. Er konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien.

A448 in Bochum wegen Lkw-Unfall gesperrt – Fahrer verletzt

Der Unfall passierte am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bochum geriet der mit Metall beladene Lkw um 5.24 Uhr im Tunnel aus unbekanntem Grund ins Schlingern. Nun versperrt der Sattelzug die komplette Fahrbahn. Die Zugmaschine und ein Anhänger müssen abgeschleppt werden.

A448 in Bochum: Lkw-Unfall sorgt für Sperrung im Tunnel „Rombacher Hütte“. Foto: Feuerwehr Bochum

Die Zugmaschine stand an der Tunnelwand gegen die Fahrtrichtung, der Sattelauflieger stand in Fahrtrichtung und klemmte das Führerhaus an der Tunnelwand ein. Der Fahrer war zunächst in seinem Fahrzeug gefangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum mussten ihn mit Hilfe einer Steckleiter aus dem Seitenfenster befreien.

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Rettungsaktion wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn A448 war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Witten voll gesperrt. Da Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn ausgelaufen ist, muss diese in den nächsten Stunden gereinigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Sperrung noch bis ungefähr 10 Uhr andauert. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu umfahren.