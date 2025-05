A3 in Oberhausen: Schwerverletzter bei Horror-Unfall am Stau-Ende – Autobahn gesperrt

Am Montagmittag (19. Mai) wurde die Feuerwehr über einen erschreckenden Vorfall informiert. Auf der A3 in Oberhausen trug sich ein dramatischer Unfall zu. Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste umgehend behandelt werden.

Die Feuerwehr Oberhausen wurde um 14.30 Uhr über den Unfall informiert. In Begleitung des Rettungsdienstes machten sie sich sofort zu dem Unfallort auf der A3 in Oberhausen in Fahrtrichtung Köln auf. Auch ein Rettungshubschrauber wurde umgehend über den Unfall alarmiert.

Fahrer wurde eingeklemmt

Am Unfallort, kurz vor der Ausfahrt Oberhausen-Lirich, bestätigte sich das erschreckende Bild. Am Ende eines Staus auf der A3 in Oberhausen kollidierte ein Transporter mit einem LKW. Der LKW hatte zu diesem Zeitpunkt gerade Betonteile transportiert.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Transporters eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann nach Absprache mit einem Notarzt unverzüglich aus dem Fahrzeug befreien. Dies war jedoch nur mittels hydraulischer Rettungsgeräte möglich. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das die Feuerwehr oft nutzt, um Menschen nach einem Verkehrsunfall zu befreien.

Der Mann konnte zwar befreit werden, jedoch erlitt er durch den Verkehrsunfall auf der A3 in Oberhausen schwere Verletzungen. Er war zu stark verletzt, um ihn mit einem Hubschrauber zu transportieren, daher hat man den Mann bodengebunden in eine Spezialklinik in Duisburg gebracht. Der Fahrer des LKWs erlitt glücklicherweise keine Verletzungen.

A3 in Oberhausen: Sperrung soll bis 20 Uhr andauern

Aufgrund des Ausmaßes des Verkehrsunfalls ist die A3 in Oberhausen, in Richtung Köln, für längere Zeit gesperrt. Laut aktuellen Schätzungen (19 Uhr) soll die Sperrung bis 20 Uhr andauern. Der „WDR“ berichtet, dass der Verkehr ab dem Kreuz Oberhausen-West auf die A42 abgeleitet wird.

Bei dem Einsatz auf der A3 in Oberhausen befanden sich insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Momentan ermittelt die Autobahnpolizei den genauen Hergang des Unfalls.