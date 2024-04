Bochum: Neues Event kommt in die Stadt – und lockt DIESE Stars an

Radiosender 1Live will Bochum zur „Partystadt des Jahres“ machen! Eine große Ankündigung – aber mit „Absolut Bochum“ soll es am 10. und 11. Mai zwei Tage abgehen im Herz des Ruhrpotts.

Den Auftakt machen der Berliner Rapper Ski Aggu und die Dredner Crew 01099 in der Jahrhunderthalle.

1Live holt Stars nach Bochum

Mit seinem Nummer-1-Album „Denk mal drüber nach“ schaffte Ski Aggu im vergangenen Jahr seinen Druchbruch. Er eroberte die Partyszene und gleich drei 1Live-Kronen. In einer Doppelshow mit 01099 macht er am 10. Mai den Auftakt für „Absolut Bochum“.

Weitere Highlights in der Revierstadt an diesem Freitag:

Planetarium: Klaus Fiehe legt unterm Sternenhimmel auf

Gleis 9: Blumengarten

Die Tromoete: Alli Neumann

Zwei Tage Party in der der Ruhrpott-Stadt

Am Samstag, 12. Mai, geht es dann in der Jahrhunderthalle Bochum weiter mit einer gefühlvollen Live-Show von Ennio. Ihre Coverversion von The Weekend’s „Blinding Lights“ wurde über 50 Millionen Mal gestreamt.

In der Trompete ist LOI am Start. DJ-Shootingstar Bennett (fast 300 Millionen Streams auf Spotify!) gibt sich im Bergbaumuseum die Ehre! Im Gleis 9 tritt Netzberühmtheit Milano sowie der Hamburger Indie-Rapper und Schauspieler Levin Liam auf.

Viele Radiokonzerte, besondere DJ-Sessions: 1Live sendet vom 10. bis 11. Mai jeweils von 14 Uhr bis Mitternacht aus Bochum. Das Sendestudio steht für dieses Wochenende am Konrad-Adenauer-Platz im Bermuda3eck, also mitten im Nachtleben der Stadt. Tickets sind erhältlich unter www.sektortickets.de.