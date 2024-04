Bochum: Frust pur bei Eltern! Schule muss schließen – der Grund ist widerlich

Kaum sind die Osterferien um, müssen Schüler aus Bochum schon wieder zu Hause bleiben – doch diesmal unfreiwillig und zum Frust der Eltern! Weil nämlich die Klassenräume einer Grundschule in Bochum mit Schaben befallen sind, können mehr als 400 Schüler das Gebäude vorerst nicht mehr nutzen!

Die Stadt Bochum teilte am Dienstag (9. April) mit, dass man das zweigeschossige Hauptgebäude der Grundschule Leithe kurzfristig schließen müsse. Nur so könne man die Schädlinge intensiv, wirksam und vor allem dauerhaft bekämpfen.

Bochum: Frust pur bei Eltern! Schule muss schließen

Zwar seien die Tiere nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend, so ein Sprecher der Stadt. Er fügt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hinzu: „Aber eklig!“ Das sei kein Zustand, den man in einem öffentlichen Gebäude akzeptieren könne, so der Sprecher weiter.

Es sei immerhin geplant, dass die Kinder ab Donnerstag (11. April) in einem leer stehenden Schulgebäude in der Stadt weiter unterrichtet werden. Bis dahin gebe es nur eine Notbetreuung – und eben schulfrei für die Kinder. Der krasse Schabenbefall wurde der Stadt in den Osterferien bekannt.

Grund für Befall völlig unklar

Man habe zwar sofort Maßnahmen ergriffen. Doch die eingesetzten Schädlingsbekämpfungsmittel wie etwa Klebefallen hätten augenscheinlich keine ausreichende Wirkung gezeigt. Als dann deutlich wurde, dass weitere Klassenräume betroffen sind, habe sich die Stadt schließlich zur Schließung des Schulgebäudes entschlossen.

Jetzt bewerten Experten für Schädlingsbekämpfung die Situation, sollen sich um die Beseitigung des Ungeziefers kümmern. Es sei völlig unklar, wie es überhaupt zu dem Befall kommen konnte. (mit dpa)